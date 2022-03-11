Канада заборонила імпорт нафтопродуктів із Росії

Влада Канади ввела пакет санкцій проти Російської Федерації, зокрема заборонила імпортувати російські нафтопродукти. Про це повідомляє пресслужба канадського уряду.

"Будь-яким особам у Канаді та будь-яким канадцям поза Канадою заборонено імпортувати, купувати нафтопродукти з Росії або від будь-яких людей у Росії", — сказано в заяві.

Нові правила також забороняють експорт до Росії низки товарів, якщо вони повинні використовуватися для морської розвідки або видобутку нафти і сланцю.

"Це включає заборону надання фінансових, технічних або інших послуг у зв'язку з товарами, на які поширюється ця заборона", — уточнили в уряді Канади.

Раніше уряд Австралії заявив, що країна відразу ж запровадить заборону на імпорт російської нафти, як тільки прибудуть вже замовлені та оплачені партії енергоресурсу.

Австралія запровадить ембарго через 45 днів. За цей час два основні місцеві нафтопереробні підприємства Viva Energy та Ampol зможуть встигнути прийняти поставки російської нафти, які вже замовлені та оплачені.

Таким рішенням Австралія приєдналася до основних союзників — США та Великобританії. 8 березня Сполучені Штати Америки заборонили експорт нафти та газу з Росії. Рішення запровадили одразу ж.

Цього ж дня міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Квазі Квартенг заявив, що його стан припинить імпорт російської нафти до кінця 2022 року у відповідь на російське військове вторгнення в Україну.