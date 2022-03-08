Великобританія має намір повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року

Великобританія припинить імпорт російської нафти до кінця 2022 у відповідь на російське військове вторгнення в Україну. Як повідомляє прес-служба британського уряду, про це у понеділок оголосив міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг.

"Поетапна відмова від імпорту не буде негайною, але натомість у Великобританії буде більш ніж достатньо часу для коригування ланцюжків поставок, підтримки промисловості та споживачів. Уряд працюватиме з компаніями через новий підрозділ з питань нафти, щоб допомогти їм використати цей період для пошуку альтернативних джерел", - зазначається у повідомленні.

В уряді Великобританії вказують, що тісно співпрацюють із США, Європейським союзом та іншими партнерами, щоб у відповідь на російську агресію в Україні покласти край залежності від російських вуглеводнів, з урахуванням різних обставин та тривалості такого переходу.

Там переконані, що цей крок посилить міжнародний тиск на російську економіку, при цьому в умовах конкурентного глобального ринку нафти та нафтопродуктів попит на них може бути задоволений і альтернативними постачальниками.

"Російський імпорт становить 8% від загального попиту на нафту у Великій Британії, проте Велика Британія також є великим виробником як сирої нафти, так і нафтопродуктів, на додаток до імпорту від різних надійних постачальників за межами Росії, у тому числі з Нідерландів, Саудівської Аравії та США", – зазначають у британському уряді.

"Ми продовжимо підтримувати мужній народ України, який протистоїть тиранії, ґрунтуючись на наших існуючих санкціях, які вже калічать військову машину Путіна. У нас більш ніж достатньо часу, щоб ринок та наші ланцюжки поставок пристосувалися до цих суттєвих змін. Підприємства мають використати цей рік, щоб забезпечити плавний перехід, аби це не торкнулося споживачів", - зазначив Квартенг.

У свою чергу, від російського газу Великобританія практично не залежить: вказується, що він не перевищує 4% поставок. При цьому британські міністри вивчають варіанти подальшого скорочення цього показника.

Як заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, його уряд розробить енергетичну стратегію, в якій будуть викладені довгострокові плани Великобританії щодо підвищення енергетичної безпеки, включаючи енергопостачання з відновлюваних джерел та постачання нафти та газу з власних джерел.

Зазначимо, що паралельно рішення про заборону імпорту нафти та газу з Росії ухвалили США, про що оголосив американський президент Джозеф Байден.

Нагадаємо також, що 1 березня російським судам заборонили заходити в порти Великобританії, а владі було надано повноваження затримувати суди, які підозрюються у зв'язках із Росією.