Великобритания намерена полностью отказаться от импорта российской нефти к концу 2022 года

Великобритания прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года в ответ на российское военное вторжение в Украину. Как сообщает пресс-служба британского правительства, об этом в понедельник объявил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг.

"Поэтапный отказ от импорта не будет немедленным, но вместо этого у Великобритании будет более чем достаточно времени для корректировки цепочек поставок, поддержки промышленности и потребителей. Правительство будет работать с компаниями через новое подразделение по вопросам нефти, чтобы помочь им использовать этот период для поиска альтернативных источников", - отмечается в сообщении.

В правительстве Великобритании указывают, что тесно сотрудничают с США, Европейским союзом и другими партнерами, чтобы в ответ на российскую агрессию в Украине положить конец зависимости от российских углеводородов, с учетом различных обстоятельств и длительности такого перехода.

Там убеждены, что такой шаг усилит международное давление на российскую экономику, при этом в условиях конкурентного глобального рынка нефти и нефтепродуктов спрос них может быть удовлетворен и альтернативными поставщиками.

"Российский импорт составляет 8% от общего спроса на нефть в Великобритании, однако Великобритания также является крупным производителем как сырой нефти, так и нефтепродуктов, вдобавок к импорту от различных надежных поставщиков за пределами России, в том числе из Нидерландов, Саудовской Аравии и США", - отмечают в британском правительстве.

"Мы продолжим поддерживать мужественный народ Украины, который противостоит тирании, основываясь на наших существующих санкциях, которые уже калечат военную машину Путина. У нас более чем достаточно времени, чтобы рынок и наши цепочки поставок приспособились к этим существенным изменениям. Предприятия должны использовать этот год, чтобы обеспечить плавный переход, чтобы не затронуть потребителей", - отметил Квартенг.

В свою очередь, от российского газа Великобритания практически не зависит: указывается, что он составляет менее 4% поставок. При этом британские министры также изучают варианты дальнейшего сокращения этого показателя.

Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, его правительство разработает энергетическую стратегию, в которой будут изложены долгосрочные планы Великобритании по повышению энергетической безопасности, включая энергоснабжение из возобновляемых источников и снабжение нефтью и газом из собственных источников.

Отметим, что параллельно решение о запрете импорта нефти и газа из России приняли США, о чем объявил американский президент Джозеф Байден.

Напомним также, что 1 марта российским судам запретили заходить в порты Великобритании, а властям были предоставлены полномочия задерживать суда, которые подозреваются в связях с Россией.