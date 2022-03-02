Иран или Венесуэла? Что будет с российской нефтегазовой отраслью после санкций

После начала вторжения Путина в Украину США, ЕС, Великобритания, Южная Корея и Австралия ввели в отношении страны-агрессора России санкции беспрецедентной жесткости . Пока Украина воюет против России оружием ЕС развязал против путинского режима самую настоящую экономическую войну . Помимо ограничений на международные резервы, отключения от SWIFT российских банков, а также ареста имущества окружения Путина санкции затронут нефтегазовую отрасль России.

Для России экспорт энергоресурсов традиционно обеспечивает львиную долю валютных поступлений: в 2021 году на экспорт энергоресурсов в общей товарной структуре экспорта пришлось 54,3%, а нефтегазовые доходы российского бюджета в доковидном 2019 году составляли почти 40%. Таким образом наиболее важной отраслью для российского бюджета является именно нефтегазовая. Запад это понимает и пытается наносить мощные удары именно по ней. Тогда Кремлю будет просто неначто воевать.

Однако здесь все непросто. Прошедшая зима показала зависимость ЕС от импорта российского газа, тем более Кремль использовал газ как оружие и своими действиями взвинтил цены на газ вызвал в Европе энергетический кризис. Несмотря на то, что сертификация “Северного Потока-2” была прекращена еще 22 февраля, а сам газопровод, на постройку которого россияне и их партнеры потратили 10 млрд евро уже 1 марта объявил о банкротстве. Канцлер Германии Шольц заявил об отказе от российского газа и строительстве двух LNG-терминалов для импорта голубого топлива из альтернативных источников, сам процесс диверсификации вряд ли будет быстрым. Европа зависит от российского газа на 40%, однако Россия уже потеряла практически всех своих партнеров в Европе и разрыв экономических связей для нее может стать бесповоротным.

Первые последствия санкций российский нефтегаз ощутил уже 27 февраля. Первой об уходе из России заявила компания BP, которая работает в России уже около 30 лет. Британский нефтегазовый гигант продал 19,75% акций “Роснефти”, а менеджеры BP ушли из совета директоров российской компании.

Уже 28 февраля о прекращении инвестиций и выходе из совместных проектов заявила норвежская компания Equinor. По состоянию на 2021 год норвежская компания владела 1,2 млрд долларов внеоборотных активов в Украине и имела несколько совместных проектов по добыче с Роснефтью. Кроме того, о выходе из совместных проектов с “Газпромом” выходит Shell. На очереди уход таких гигантов как ExxonMobil и Total. Таким образом некогда крупнейший поставщик углеводородов в Европу вскоре останется без инвестиций в нефтегазовую отрасль.

Кроме того Россию отрезали и от поставок оборудования в добыче и переработке углеводородов. В нефтегазовой отрасли есть свой хайтек и без него россияне не смогут разрабатывать залежи в Заполярье и на морском шельфе. Также России теперь будет сложно модернизировать уже имеющиеся мощности по добыче и переработке нефти.

Тем не менее санкции против российской нефтянки дадут свой эффект далеко не сразу, хотя для воюющей Украины важно, чтобы Россия осознала последствия санкций как можно быстрее.

По мнению энергетического эксперта Светланы Долинчук эффект антироссийских санкций, которые консолидированно вводят США, ЕС, Япония, Южная Корея и Австралия можно будет оценить через три-четыре месяца.

Но уже сейчас очевидно, что уход западных компаний из российской нефтегазовой отрасли неизбежно приведет к оттоку инвестиций и ограничениям в доступе российских нефтегазовых компаний к современным технологиям. Это в обозримой перспективе приведет к сокращению добычи углеводородов и их экспортных потоков.

“Думаю, западные союзники не станут вводить прямой запрет на экспорт нефти и газа из России. В рамках известных санкционных пакетов достаточно финансовых механизмов, чтобы усложнить поставки в случае необходимости. Вряд ли произойдет полная переориентация поставок нефти и газа из России в Китай - Россия не заинтересована оказаться сырьевым придатком одной из крупнейших экономик мира. А Европе нужны нефть и газ из России, чтобы поддерживать стабильность на энергорынке, которые пытается выйти из кризиса”, — говорит Долинчук.

По ее словам, бизнес из России под санкционным давлением вынужденно оказывается в позиции слабого. Санкции заставят такие компании как “Газпром”, “Роснефть”, “Лукойл” или “Новатэк” быть более уступчивыми в переговорах с европейскими потребителями. Они больше не смогут диктовать цены, как раньше, потому что Россия из-за войны против Украины превратилась если не в изгоя, то в токсичного партнера на международном рынке.

Уже сейчас российская нефть продается с огромным дисконтом, но санкции отпугивают западных покупателей. Поэтому трейдеры рассчитывают продать ее в Китай.

“Чем дольше будет длиться война РФ против Украины, тем больше будут обесцениваться сырьевые товары из РФ на международном рынке. Это не значит, что они пропадут из оборота. Наверняка будут придуманы схемы обхода санкций, как это происходит с поставками из Ирана или Венесуэлы. Но сейчас еще слишком рано делать конкретные прогнозы, куда заведет российскую экономику и нефтегазовую отрасль война, которую ведет РФ против Украины”, — говорит Долинчук.

По мнению директора Центра Разумкова Владимира Омельченко на российскую нефтегазовую отрасль отрицательно влияет не только непосредственно нефтегазовые санкции, но и санкции финансовые.

Дело в том, что российским компаниям будет очень сложно продавать свою нефть и газ за доллары. А это главная валюта мирового рынка углеводородов.

"Это одна из причин, почему много компаний в мире уже отказались от российских нефтепродуктов. Даже крупные китайские компании не понимают как они будут рассчитываться за нефть", — говорит Омельченко.

Другой момент, уход инвесторов отразиться на финансовых показателях российского нефтегаза. Из-за чего, по мнению Омельченко, финансовый кризис в российской нефтегазовой отрасли может случиться на протяжении нескольких недель. А поскольку добыча очень инерционная отрасль, восстановится российский очень нескоро.

Кроме того, Омельченко сомневается, что россияне смогут продавать свою нефть через третьи страны, как в свое время им продавали санкционные товары через Беларусь.

"На Ближнем востоке есть своя нефть, зачем им российская? Кроме того ближневосточные государства заинтересованы в устранении такого конкурента как Россия: это увеличит цены и повысит им доходы. Что касается Китая, то нужно понимать, что там также нужно будет решать в какой валюте будут расчеты. Если это будет юань, то России придется входить в систему юаня, что также будет непросто.

К тому же стоит понимать, что золотовалютные резервы России заморожены, поэтому российские нефтегазовые гиганты не смогут кредитоваться и их капитализация будет стремительно идти к нулю.

В свою очередь, основатель компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль отмечает, что самым долгосрочным и болезненным проектом США и Европы в экономической войне с Россией станет блокирование закупки российских энергоносителей. Быстро это сделать не удастся, поскольку придется искать альтернативу поставкам из России. В целом такая диверсификация по мнению эксперта займет год или два.

Однако впоследствии Россия перестанет существовать на международном уровне как энергетическое государство. Российская нефтянка будет работать исключительно на внутренний рынок, который составляет 20-30% от довоенных объемов. К тому же Кобаль сомневается, что Россияне смогут полноценно продавать свои углеводороды через третьи страны.

“Есть пример Ирана и Венесуэлы, которые переориентировались на Китай. Они чего-то добились? Откуда они будут брать технологии? Да и Китаю не нужно столько нефти. Китай движется в сторону зеленой энергетики и развивает электротранспорт даже быстрее Европы и США. Поэтому если они пытаются переориентироваться на Китай, то это не решит их проблем вообще”, — говорит эксперт.

Он также считает, что долю России на мировом нефтяном рынке разделят страны ОПЕК, каждая из которых увеличит свою квоту. И они просто заместят российскую нефть, сначала на американском и европейском рынке, а потом во всем мире. К слову, увеличить добычу, чтобы заместить российскую нефть вопрос нескольких недель. Такая техническая возможность есть.

Тем временем, на крупнейшем российском нефтеперерабатывающем предприятии - Рязанском НПЗ - внезапно произошел пожар. Это дает возможность рассчитывать на то, что "Роснефть", которой управляет попавший под санкции Игорь Сечин, и которой принадлежит НПЗ не хочет мириться с потерей прибылей и начала внутренний саботаж планов Путина.