Новые санкции для РФ: ЕС российские банки отключат от SWIFT, а активы Центробанка на $643 млрд заморозят

Российские банки отключат от платежной системы SWIFT, активы Центробанка РФ заморозят, а продажу “золотых паспортов” для состоятельных россиян ограничат. О новом наборе санкций в совместном заявлении объявили лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.

В частности, в отношении России введут следующие меры:

Часть российских банков отключат из системы обмена сообщениями SWIFT. Это изолирует их от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе.

Введут ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку РФ использовать свои международные резервы ($643 млрд) таким образом, чтобы подорвать воздействие санкций.

Для состоятельных россиян, которые поддерживают войну в Украине, ограничат продажу гражданства — так называемых "золотых паспортов", — которые позволяют их владельцам становиться гражданами других стран и получать доступ к их финансовым системам.

Уже на этой неделе создадут трансатлантическую оперативную группу, которая займется поиском и замораживанием активов подпадающих под санкции лиц и компаний.

Начнут координацию действий против дезинформации и других форм гибридной войны.

"По мере того, как российские силы развязывают свои атаки на Киев и другие украинские города, мы готовы возлагать на Россию издержки, которые еще больше изолируют Россию от международной финансовой системы и наших экономик. Мы реализуем эти меры в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

Представители государств добавляют, что также готовы принять дополнительные меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее нападение на Украину.