Нові санкції для РФ: російські банки відключать від SWIFT, а активи Центробанку на $643 млрд заморозять

Російські банки відключать від платіжної системи SWIFT, активи Центробанку РФ заморозять, а продаж “золотих паспортів” для заможних росіян обмежать. Про новий набір санкцій у спільній заяві оголосили лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США.

Зокрема щодо Росії введуть такі заходи:

Частину російських банків відключать із системи обміну повідомленнями SWIFT. Це ізолює їх від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати у глобальному масштабі.

Запровадять обмежувальні заходи, які не дозволять Центральному банку РФ використати свої міжнародні резерви ($643 млрд) таким чином, щоб підірвати вплив санкцій.

Для заможних росіян, які підтримують війну в Україні, обмежать продаж громадянства — так званих "золотих паспортів", які дозволяють їх власникам ставати громадянами інших країн та отримувати доступ до їхніх фінансових систем.

Вже цього тижня створять трансатлантичну оперативну групу, яка займеться пошуком та заморожуванням активів осіб та компаній, що підпадають під санкції.

Почнуть координацію дій проти дезінформації та інших форм гібридної війни.

"У міру того, як російські сили розв'язують свої атаки на Київ та інші українські міста, ми готові покладати на Росію санкції, які ще більше ізолюють Росію від міжнародної фінансової системи та наших економік. Ми реалізуємо ці заходи найближчими днями", - йдеться у заяві.

Представники держав додають, що також готові вжити додаткових заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за напад на Україну.