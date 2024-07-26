Meta ожидает первый антимонопольный штраф от ЕС: в чем обвиняют компанию

Meta Platforms может столкнуться с первым антимонопольным штрафом от Европейской комиссии из-за связи службы секретной рекламы Facebook Marketplace с социальной сетью Facebook, сообщает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Об этом сообщает Reuters.

Европейская комиссия начала этот шаг более полутора лет назад, обвинив Meta в предоставлении своего сервиса рекламы Facebook Marketplace несправедливого преимущества, объединив его с социальной сетью Facebook.

Комиссия также утверждает, что Meta злоупотребляла своим доминированием, навязывая несправедливые условия торговли конкурирующим службам онлайн рекламы, которые рекламируются в Facebook или Instagram.

Meta может столкнуться со штрафом в размере 13,4 миллиарда долларов, что составляет 10% ее мирового дохода за 2023 год, хотя санкции ЕС обычно намного ниже этого предела. Официальное решение Комиссии ожидается в сентябре или октябре, прежде чем глава антимонопольного комитета ЕС Маргрете Вестагер покинет свой пост в ноябре.

Пресс-секретарь Meta Мэтт Поллард заявил, что "заявления Европейской комиссии беспочвенны" и что компания продолжает конструктивное сотрудничество с регуляторными органами, чтобы продемонстрировать, что их инновационные продукты способствуют потребителям и конкурентоспособности.

В прошлом году Meta пыталась урегулировать расследование ЕС, ограничив использование рекламных данных конкурентов для Facebook Marketplace, но эта уступка была отклонена. Аналогичное предложение принял регулятор конкуренции Великобритании.

В этом месяце Комиссия также обвинила Meta в несоблюдении новых технических правил из-за недавно введенной рекламной модели "за оплату или согласие", запущенную в ноябре.

Это расследование является частью более широкого усилия ЕС по усилению контроля за крупными технологическими компаниями и обеспечению справедливой конкуренции на цифровых рынках.

Европейский совет по защите данных (EDPB) решил распространить введенный Норвегией запрет на таргетированную рекламу в Facebook и Instagram на все страны ЕС и Европейскую экономическую зону.

Кроме этого, в Евросоюзе вступает в силу закон о цифровых услугах (DSA), чтобы ему следовать компания Meta вводит новые функции и дополнительные меры прозрачности в своих соцсетях Instagram и Facebook пользователи могут полностью отключать рекомендации.