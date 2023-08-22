В Европе пользователи в Instagram смогут полностью отключать рекомендации

В Евросоюзе вступает в силу Закон о цифровых услугах (DSA), чтобы ему следовать компания Meta вводит новые функции и дополнительные меры прозрачности в своих соцсетях: Instagram и Facebook. В частности. Пользователи могут полностью отключать рекомендации.

Об этом сообщила пресс-служба Meta.

Компания адаптировала существующие системы безопасности и целостности, а также процессы, используемые в ряде сфер, регулируемых DSA.

Пользователям предоставят информацию о том, как системы искусственного интеллекта ранжируют содержание ленты, историй и т.п. Это включает в себя прогнозы, которые система делает, чтобы определить, какое содержимое может быть наиболее релевантным для людей.

Пользователи смогут самостоятельно настроить параметры, которые помогут сформировать опыт в Facebook и Instagram, который и формирует ленту.

"Они базируются на нашей долгосрочной функции "Почему я это вижу", позволяющей людям видеть детали непосредственно в наших программах о том, почему наши системы предусмотрели, что определенное содержимое будет для них релевантным, а также типы действий и входящие данные, которые сформировали именно такую, а не иную выдачу", - рассказали в Meta.

В Европе пользователи смогут просматривать и открывать содержимое в Reels, Stories, Search и других функциях Facebook и Instagram, которые они настроили самостоятельно, а не получили в виде рекомендации.

Например, в Facebook и Instagram пользователи будут иметь возможность просматривать истории и сюжеты только тех людей, на которых они подписаны, в хронологическом порядке от самых новых до самых старых. Они также могут просматривать результаты поиска только на основе введенных слов, а не на основе их личных интересов и истории запросов.

Напомним, ранее Instagram начал разрешать загружать ролики Reels, опубликованные другими пользователями, чтобы можно было распространять видео вне соцсети.

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