Telegram запускает Stories для всех пользователей

Мессенджер Telegram запустил бета-тестирование 10-й версии, в которой для обычных пользователей открыли доступ к функции Stories, которая раньше была только у премиум-подписчиков.

Об этом сообщил основатель и владелец Telegram Павел Дуров.

"Благодаря многочисленным обновлениям и усовершенствованиям в течение многих лет Telegram переосмыслил, каким должен быть современный опыт обмена сообщениями. Следующий шаг для Telegram — выйти за пределы обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в общем", - отметил Дуров.

По его словам, постепенное использование функции Stories для всех пользователей знаменует начало нового этапа в истории Telegram.

Дуров отметил, что за время существования Telegram мессенджер привлек 800 миллионов активных пользователей.

Заметим, Stories появились у Telegram в июле. Функция была доступна только для подписчиков Premium. Другие же пользователи могли просматривать и комментировать их.

В обновлении Telegram 10.0 эта функция станет доступна всем. После завершения бета-тестирования все пользователи смогут просматривать и публиковать истории, используя опции мессенджера, предназначенные для этого.

В Telegram можно регулировать продолжительность публикации истории – вместо обычных 24 часов, как и на других платформах, можно выбрать продолжительность от 6 до 48 часов.

Можно также помечать других пользователей, делиться ссылками и записывать истории с помощью обеих камер одновременно.

Пользователи смогут определить аудиторию, которая сможет видеть каждую из Stories. "Истории" будут отображаться в верхней части списка чатов, аналогично Instagram и Facebook.

Отметим, пользователи игры виртуальной реальности Horizon Worlds от Meta получили возможность делиться фотографиями и видео с метавселенной в историях Instagram и Facebook.