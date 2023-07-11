Twitch получит долгожданную функцию коротких видео: когда планируется запуск

Платформа онлайн-трансляций Twitch запустит функцию Discovery Feed, которая будет показывать пользователям стримовые клипы, даже если их авторы не находятся в прямом эфире. Об этом пишет TechCrunch.

Discovery Feed и ряд новых функций были анонсированы во время церемонии открытия TwitchCon Paris. Нововведения будут касаться поддержки короткого видеоконтента.

Как отмечает TechCrunch, "хлебом и маслом" видеосервиса являются прямые трансляции, но многие авторы полагаются на продвижение своего контента в YouTube Shorts и TikTok, чтобы привлечь зрителей на свой канал в Twitch. И жалобы на отсутствие возможностей роста для меньших стримеров на платформе поступали годами.

Discovery будет вертикальной лентой в приложении Twitch, которая, как и TikTok, будет алгоритмически предоставлять пользователям короткие видео. Администрация платформы указывает на то, что основная цель функции – помочь зрителям найти канал автора, чтобы они присоединились во время трансляции.

Запуск Discovery Feed должен состояться осенью, а к тому времени компания будет внедрять "ограниченные версии" этой функции, чтобы проверить ее алгоритмы.

Кроме того, в Twitch появится возможность редактировать клипы со стримов в вертикальном формате. Также платформа будет поддерживать передачу видео на YouTube и., начиная с августа, позволит пользователям напрямую экспортировать клипы в TikTok. Редактор коротких видео будет доступен и в мобильной версии.

А еще Twitch хочет в октябре запустить Stories. При этом стримеры смогут решать: делать истории общедоступными или эксклюзивными для платных подписчиков.

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