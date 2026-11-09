Франция выделит дополнительные 30 миллионов евро на ремонт арки Чернобыльской АЭС

Франция предоставит дополнительные 30 миллионов евро на восстановление защитного укрытия над Чернобыльской атомной электростанцией, которое получило повреждения в результате атаки российского беспилотника.

Как пишет Dilo, об этом объявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр перед открытием донорской конференции в Париже, сообщает BFMTV.

С учетом 10 миллионов евро, которые Париж направил на предыдущие исследования, суммарный вклад Франции в проект достиг 40 миллионов евро.

Сколько будет стоить восстановление объекта

По итогам донорской встречи, сопредседателями которой выступили Франция, Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 15 стран-партнеров подтвердили обязательство на общую сумму 278 миллионов евро .

По предварительным расчетам ЕБРР, полная стоимость ремонтных работ и восстановление инженерных систем арки составляет не менее 500 миллионов евро .

Таким образом, для завершения проекта международному сообществу остается привлечь еще не менее 222 миллионов евро .

Сроки и планы привлечения средств

Министр экономики Франции Ролан Лескюр напомнил, что в октябре во время встречи в Бангкоке страны "Большой семерки" (G7) согласовали намерение направить на ремонт постройки 260 миллионов евро.

Полный объем необходимого финансирования партнеры рассчитывают аккумулировать до весны 2027 года.

"Мы должны продолжить работу и расширить круг доноров. Именно поэтому мы сегодня всех собрали. Совместное финансирование должно помочь Украине и обеспечить ядерную безопасность в Чернобыле", - подчеркнул Ролан Лескюр.

Напомним, посийский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщение украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.