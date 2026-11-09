Франція виділить додаткові 30 мільйонів євро на ремонт арки Чорнобильської АЕС

Франція надасть додаткові 30 мільйонів євро на відновлення захисного укриття над Чорнобильською атомною електростанцією, яке зазнало пошкоджень внаслідок атаки російського безпілотника.

Як пише Dilo, про це оголосив міністр економіки та фінансів Франції Ролан Лескюр перед відкриттям донорської конференції в Парижі, повідомляє BFMTV.

З урахуванням 10 мільйонів євро, які Париж раніше спрямував на попередні дослідження, сумарний внесок Франції у проєкт досяг 40 мільйонів євро.

Скільки коштуватиме відновлення об'єкта

За підсумками донорської зустрічі, співголовами якої виступили Франція, Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), 15 країн-партнерів підтвердили зобов’язання на загальну суму 278 мільйонів євро.

За попередніми розрахунками ЄБРР, повна вартість ремонтних робіт та відновлення інженерних систем арки становить щонайменше 500 мільйонів євро.

Таким образом, для завершення проєкту міжнародній спільноті залишається залучити ще щонайменше 222 мільйони євро.

Терміни та плани залучення коштів

Міністр економіки Франції Ролан Лескюр нагадав, що у жовтні під час зустрічі у Бангкоку країни "Великої сімки" (G7) погодили намір спрямувати на ремонт споруди 260 мільйонів євро.

Повний обсяг необхідного фінансування партнери розраховують акумулювати до весни 2027 року.

"Ми маємо продовжити роботу й розширити коло донорів. Саме тому ми сьогодні всіх зібрали. Спільне фінансування має допомогти Україні та забезпечити ядерну безпеку в Чорнобилі", — наголосив Ролан Лескюр.

Нагадаємо, посійський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого 2025 року в укриття, яке береже світ від радіаціїзруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Представники МАГАТЕпідтвердилиповідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.