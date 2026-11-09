Зростання цін у Катовіце та падіння у Кракові: як зараз виглядає ринок оренди квартир у Польщі

Попри скорочення кількості доступних квартир, орендні ставки в більшості великих міст країни залишаються стабільними. Особливо цікава ситуація склалася у Кракові, де пропозиція житла для оренди за рік зросла на 19%. Водночас медіанна вартість оренди тут навіть трохи знизилася.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на GetHome.pl.

За даними платформи моніторингу нерухомості Adradar, у жовтні на польському ринку було доступно в середньому 78 тисяч унікальних оголошень про оренду квартир. Порівняно з вереснем їхня кількість скоротилася на 12%, проте в річному вимірі зросла на 6%.

Власники нерухомості протягом місяця опублікували близько 46,5 тисячі нових пропозицій – на 27% менше, ніж у вересні. Ще приблизно 57 тисяч оголошень зникли з ринку.

Експерти пояснюють таку динаміку завершенням традиційно активного осіннього сезону. У вересні попит на житло зазвичай зростає через початок навчального року, коли квартири активно шукають студенти, працівники та люди, які переїжджають до великих міст. У жовтні ринок поступово заспокоюється.

У Кракові квартир для оренди стало менше, але вибір усе ще більший, ніж торік

Скорочення пропозиції торкнулося всіх семи найбільших міських ринків Польщі. Однак масштаби змін суттєво відрізнялися.

Найбільше квартир зникло з пропозиції в Лодзі – мінус 24% за місяць. У Познані кількість оголошень зменшилася на 19%, у Катовіце – на 17%, у Гданську – на 16%, у Вроцлаві – на 14%.

У Кракові скорочення становило 12%: якщо у вересні орендарі могли знайти близько 8,6 тисячі квартир, то в жовтні їх залишилося приблизно 7,6 тисячі. Для порівняння, у Варшаві кількість доступних помешкань зменшилася з 16,9 до 15,3 тисячі.

Проте саме Краків має найкращий показник у річному порівнянні. Попри сезонне зменшення кількості оголошень, пропозиція квартир тут на 19% більша, ніж торік.

Це означає, що люди, які шукають житло в Кракові, мають більше варіантів для вибору, ніж рік тому. Для орендарів це важливо, адже більша пропозиція дає можливість порівнювати квартири, райони, умови проживання та ціни.

Скільки коштує оренда квартири у містах Польщі?

Попри зменшення кількості доступних квартир, масового підвищення орендних ставок у жовтні не відбулося.

У Кракові медіанна місячна вартість оренди знизилася з 3100 до 3000 злотих (35 727 - 34 575 грн). Тобто житло стало трохи доступнішим порівняно з вереснем.

В інших містах ситуація була такою:

Варшава – 4400 злотих (50 710 грн) на місяць (зростання зі 4300 злотих).

Гданськ – 3000 злотих (34 575 грн) (без змін).

Вроцлав – 2900 злотих ( 33 741 грн) (без змін).

Познань – майже 2600 злотих (30 244 грн) (незначне зростання).

Лодзь – 2000 злотих (23 264 грн) (без змін).

Катовіце – 2300 злотих (26 754 грн) (зростання з 2000 злотих).

Найбільше зростання за місяць зафіксували в Катовіце – одразу на 15%.

Якщо ж порівнювати з минулим роком, то у Варшаві, Кракові, Гданську та Лодзі медіанні орендні ставки залишилися на тому самому рівні. У Вроцлаві вони зросли майже на 4%, а в Катовіце – приблизно на 10%. У Познані, навпаки, зафіксували невелике зниження.

Чому в Кракові не зростають ціни, хоча попит залишається високим?

На перший погляд, скорочення кількості квартир мало б призвести до подорожчання оренди. Однак краківський ринок демонструє іншу тенденцію.

Головна причина може полягати в тому, що загальна кількість доступних квартир залишається значно більшою, ніж рік тому. У жовтні пропозиція перевищувала минулорічну на 19%, а медіанна вартість оренди не змінилася в річному вимірі.

За словами експерта GetHome.pl Марека Вєльго, велика кількість доступних помешкань стримує власників від підвищення цін. Особливо цікаво, що Краків зберігає лідерство за зростанням пропозиції навіть після початку навчального року.

Водночас не в усіх містах ситуація однакова. Наприклад, у Вроцлаві квартир для оренди стало більше, ніж торік, але ціни все ж зросли. Це свідчить про те, що на вартість житла впливають не лише кількість оголошень, а й район, стан квартири, її оснащення та стандарт.

У Катовіце ситуація протилежна: пропозиція скоротилася приблизно на 10%, а медіанна ціна зросла майже на стільки ж. Можливо, з ринку швидше зникали дешевші квартири, через що середня пропозиція стала дорожчою.

Чи варто українцям шукати квартиру в Польщі саме зараз?

За прогнозами експертів, найближчі два місяці ринок оренди перебуватиме у сезонному затишші. У листопаді та грудні зазвичай зменшується активність як орендарів, так і власників, які виставляють нові помешкання.

Тому до кінця року не варто очікувати різкого зростання або значного падіння орендних ставок. Натомість у січні ринок традиційно пожвавлюється: після зимових свят активніше шукають житло, а власники повертаються до публікації нових оголошень.

Для українців, які планують орендувати квартиру в Кракові, нинішня ситуація виглядає відносно сприятливою: вибір помешкань залишається більшим, ніж рік тому, а медіанна ціна оренди не демонструє зростання. Водночас варто пам'ятати, що медіана не гарантує зниження вартості кожної окремої квартири – багато залежить від району, метражу та стану житла.

Нагадаємо, у другому кварталі 2026 року орендна плата в ЄС зросла на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше подорожчання серед країн Євросоюзу зафіксували в Румунії та Хорватії.