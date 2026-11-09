Рост цен в Катовице и падение в Кракове: как сейчас выглядит рынок аренды квартир в Польше

Несмотря на сокращение доступных квартир, арендные ставки в большинстве крупных городов страны остаются стабильными. Особенно интересная ситуация сложилась в Кракове, где предложение жилья для аренды за год выросло на 19%. В то же время медианная стоимость аренды здесь даже немного снизилась.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на GetHome.pl.

По данным платформы мониторинга недвижимости Adradar, в октябре на польском рынке было доступно в среднем 78 тысяч уникальных объявлений об аренде квартир. По сравнению с сентябрем их количество сократилось на 12%, однако в годовом исчислении выросло на 6%.

Владельцы недвижимости в течение месяца опубликовали около 46,5 тысяч новых предложений – на 27% меньше, чем в сентябре. Еще около 57 тысяч объявлений исчезли с рынка.

Эксперты объясняют такую динамику завершением традиционно активного осеннего сезона. В сентябре спрос на жилье обычно растет с начала учебного года, когда квартиры активно ищут студенты, работники и люди, которые переезжают в большие города. В октябре рынок постепенно успокаивается.

В Кракове квартир для аренды стало меньше, но выбор все еще больше, чем в прошлом.

Сокращение предложения коснулось всех семи крупнейших городских рынков Польши. Однако масштабы перемен существенно отличались.

Больше квартир исчезло из предложения в Лодзи - минус 24% в месяц. В Познани количество объявлений уменьшилось на 19%, в Катовице – на 17%, в Гданьске – на 16%, во Вроцлаве – на 14%.

В Кракове сокращение составило 12%: если в сентябре арендаторы могли найти около 8,6 тысяч квартир, то в октябре их осталось примерно 7,6 тысяч. Для сравнения, в Варшаве количество доступных помещений уменьшилось с 16,9 до 15,3 тысячи.

Однако именно у Кракова самый лучший показатель в годовом сравнении. Несмотря на сезонное уменьшение количества объявлений, предложение квартир здесь на 19% больше, чем в прошлом.

Это значит, что люди, которые ищут жилье в Кракове, имеют больше вариантов выбора, чем год назад. Для арендаторов это важно, ведь большее предложение позволяет сравнивать квартиры, районы, условия проживания и цены.

Сколько стоит аренда квартир в городах Польши?

Несмотря на уменьшение количества доступных квартир, массового повышения арендных ставок в октябре не произошло.

В Кракове медианная месячная стоимость аренды снизилась с 3100 до 3000 злотых (35 727 – 34 575 грн). То есть жилье стало немного доступнее по сравнению с сентябрем.

В других городах ситуация была такой:

Варшава – 4400 злотых (50 710 грн) в месяц (рост из 4300 злотых).

Гданьск – 3000 злотых (34 575 грн) (без изменений).

Вроцлав – 2900 злотых (33 741 грн) (без изменений).

Познаний – почти 2600 злотых (30244 грн) (незначительный рост).

Лодзь – 2000 злотых (23 264 грн) (без изменений).

Катовице – 2300 злотых (26 754 грн) (рост с 2000 злотых).

Наибольший рост за месяц зафиксировали в Катовице сразу на 15%.

Если сравнивать с прошлым годом, то в Варшаве, Кракове, Гданьске и Лодзи медианные арендные ставки остались на том же уровне. Во Вроцлаве они выросли почти на 4%, а в Катовице – примерно на 10%. В Познани, напротив, зафиксировали небольшое понижение.

Почему в Кракове не растут цены, хотя спрос остается высоким?

На первый взгляд, сокращение количества квартир должно привести к удорожанию аренды. Однако краковский рынок показывает другую тенденцию.

Главная причина может заключаться в том, что общее количество доступных квартир остается значительно больше, чем год назад. В октябре предложение превышало прошлогоднее на 19%, а медианная стоимость аренды не изменилась в годовом исчислении.

По словам эксперта GetHome.pl Марека Вельго, большое количество доступных помещений сдерживает владельцев от повышения цен. Особенно интересно, что Краков сохраняет лидерство по росту предложения даже после начала учебного года.

В то же время, не во всех городах ситуация одинаковая. К примеру, во Вроцлаве квартир для аренды стало больше, чем в прошлом году, но цены все же выросли. Это свидетельствует о том, что на стоимость жилья влияют не только количество объявлений, но и район, состояние квартиры, ее оснащение и стандарт.

В Катовице ситуация противоположная: предложение сократилось примерно на 10%, а медианная цена выросла почти на столько же. Возможно, с рынка быстрее исчезали более дешевые квартиры, из-за чего среднее предложение стало дороже.

Стоит ли украинцам искать квартиру в Польше именно сейчас?

По прогнозам экспертов, в ближайшие два месяца рынок аренды будет находиться в сезонном уюте. В ноябре и декабре обычно уменьшается активность как арендаторов, так и владельцев, выставляющих новые помещения.

Поэтому до конца года не следует ожидать резкого роста или значительного падения арендных ставок. В январе же рынок традиционно оживляется: после зимних праздников активнее ищут жилье, а владельцы возвращаются к публикации новых объявлений.

Для украинцев, которые планируют арендовать квартиру в Кракове, нынешняя ситуация выглядит относительно благоприятной: выбор жилья остается больше, чем год назад, а медианная цена аренды не демонстрирует рост. В то же время следует помнить, что медиана не гарантирует снижение стоимости каждой отдельной квартиры – многое зависит от района, метража и состояния жилья.

Напомним, во втором квартале 2026 года арендная плата в ЕС выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Наибольшее удорожание среди стран Евросоюза зафиксировали в Румынии и Хорватии.