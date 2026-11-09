Россия импортировала в Китай рекордные 165 тонн золота: потоки выросли более чем в три раза за год

Россия за январь-сентябрь вывезла в Гонконг 165 тонн золотых слитков. Это более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. После введения западных санкций Китай стал основным рынком сбыта русского золота.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Почему импорт идет через Гонконг?

"Гонконг - свободный порт без пошлин и НДС на золото и прямой выход на рынок Китая, не вводивший санкций против российского золота", - отмечают аналитики Центра экономического прогнозирования.

Поставки российского золота в Гонконг выросли более чем в 55 раз по сравнению с довоенным периодом. В 2021 году этот показатель составил всего 3,3 тонны за весь год. В настоящее время российское золото обеспечивает 15% всех поставок золотых слитков в Китай через Гонконг.

Запрет на русское золото

После начала полномасштабной войны против Украины путь русского золота на западные рынки фактически закрылся. В 2022 году Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) исключила российские афинажные заводы из списка признанных поставщиков, а страны G7 запретили импорт российского золота.

Первоначально важным торговым центром для российского металла стал Дубай. Однако впоследствии Объединенные Арабские Эмираты под давлением США и Великобритании ужесточили контроль за торговлей золотом.

Китай накапливает золото

По оценкам аналитиков, каждый третий слиток российского золота, проданный Китаю, мог поступить из резервов Центробанка РФ. В этом году регулятор продал около 60 тонн драгметалла, чтобы профинансировать дефицит бюджета. В частности, 18,7 тонны – в третьем квартале и 21,8 тонны – во втором.

Это самая большая распродажа золота Россией с 1998 года, когда страна пережила дефолт по государственному долгу.

В то же время, Народный банк Китая пополняет золотые резервы уже 23 месяца подряд. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), только в третьем квартале он приобрел 63,14 тонн металла. Общий импорт золота в Китай в текущем году вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До начала полномасштабной войны Россия ежегодно экспортировала около 300 тонн золота – более 80% объема производства. Общая добыча составила примерно 360 тонн в год, из которых около 300 тонн приходилось непосредственно на добычу.

В настоящее время точные объемы производства и экспорта неизвестны, поскольку российские власти засекретили таможенную статистику после вторжения в Украину. По оценке WGC в 2024 году Россия добыла около 330 тонн золота.

Ранее сообщалось, что Центробанк России продолжает десятый месяц подряд распродавать золото из своих резервов в рамках операций по покрытию дефицита бюджета, который в этом году вдвое превысит начальные планы – 7,3 триллиона рублей (88,92 миллиарда долларов США).