Центробанк России продолжает десятый месяц подряд распродавать золото из своих резервов в рамках операций по покрытию дефицита бюджета, который в этом году вдвое превысит первоначальные планы – 7,3 триллиона рублей (88,92 миллиарда долларов США).

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Сколько золота продали

По данным Центробанка РФ, в сентябре золотой запас РФ сократился еще на 0,2 млн. тройских унций (около 6,2 тонны), а его общий размер опустился до 72,8 млн. унций - самого низкого значения с конца 2019 года.

С декабря, когда Центробанк начал крупнейшую за несколько десятилетий распродажу, золото в его резервах уменьшилось на 2 млн тройских унций - около 62 тонн.

Согласно статистике Международного валютного фонда, всего однажды в современной истории Россия распродавала золотой запас быстрее: в 1998 году, на фоне дефолта, валютного кризиса и краха пирамиды государственных облигаций. Тогда Центробанк РФ в течение трех месяцев распродал 3,8 млн. тройских унций золота (118 тонн). Правда, к концу года часть слитков была выкуплена назад, и за год золотой запас Центробанка сократился на 1,6 млн унций (около 50 тонн) — то есть меньше, чем в текущем году.

Впоследствии Кремль лишь накапливал золото в резервах и с конца 1990-х увеличил золотой запас более чем в пять раз. К началу 2022 года он составил 74 млн. тройских унций, или 2,3 тысячи тонн, и был пятым по размеру в мире.

Наполнить бюджет

Распродажа, стартовавшая в конце прошлого года, которую сделал российский Центробанк крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира, связана с тем, что Кремль пытается перекрыть дефицит бюджета.

"Минфин использует накопившиеся резервы (в том числе – в золоте) для покрытия дефицита бюджета – из-за нехватки доходов. Поскольку в 2026 году доходы от нефти и газа снизились, это привело к усилению продаж активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе золота", — объясняет аналитик "Финама" Александр.

Кроме того, ЦБ может за счет продаж золота покрывать нехватку валютной ликвидности, а высокие мировые цены на золото, по всей вероятности, также поспособствовали активизации продаж драгоценного металла, отмечает Потавин.

Китай покупает русское золото

Часть проданного российского золота вытекает в Китай, который в этом году увеличил закупки драгоценного металла у России до исторических рекордов. За январь-июль в Гонконг, по данным таможни КНР, поступило около 100 тонн золота российского происхождения – втрое больше, чем за тот же период прошлого года.

Потоки золота из РФ хлынули в Китай в первый же год войны, и с тех пор через Гонконг был вывезен драгоценный металл на $35 млрд, подсчитала Financial Times.

При этом Центральный банк Китая скупает золото 23 месяца подряд, а за первые 8 месяцев 2026 года страна импортировала более 1000 тонн металла. Пекин стремится снизить зависимость от доллара, а население ищет альтернативы сохранения сбережений на фоне низкой доходности банковских депозитов.

Ранее сообщалось, что ограничения на валютные операции подтолкнули россиян вкладывать сбережения в золотые слитки. С марта 2022 года они купили около 200 тонн золота. Это в полтора раза больше, чем остается в Фонде национального благосостояния (131,5 т на 1 сентября) и почти 9% золота во всех международных резервах России (73,2 млн. тройских унций, или 2277 т на 1 августа).