Россия двумя ракетами ударила по объекту "Нафтогаза" на Черниговщине

Российские войска днем нанесли удар двумя ракетами по нефтегазовому объекту группы "Нафтогаз" в Черниговской области. Предприятие получило серьезные разрушения, повреждено технологическое оборудование.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения группы "Нафтогаз".

Из-за ситуации безопасности оценить полные последствия атаки пока невозможно.

При ударе все работники находились в укрытии. Пострадавших нет.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что это очередной целенаправленный удар России по энергетической инфраструктуре Украины в преддверии зимы.

Напомним, 11 ноября российские войска атаковали объект "Нефтегаза" на Днепропетровщине реактивными дронами. Тогда возник масштабный пожар и было повреждено технологическое оборудование.