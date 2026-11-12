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Россия двумя ракетами ударила по объекту "Нафтогаза" на Черниговщине

Россия двумя ракетами ударила по объекту "Нефтегаза" на Черниговщине
Россия двумя ракетами ударила по объекту "Нефтегаза" на Черниговщине

Российские войска днем нанесли удар двумя ракетами по нефтегазовому объекту группы "Нафтогаз" в Черниговской области. Предприятие получило серьезные разрушения, повреждено технологическое оборудование.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения группы "Нафтогаз".

Из-за ситуации безопасности оценить полные последствия атаки пока невозможно.

При ударе все работники находились в укрытии. Пострадавших нет.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что это очередной целенаправленный удар России по энергетической инфраструктуре Украины в преддверии зимы.

Напомним, 11 ноября российские войска атаковали объект "Нефтегаза" на Днепропетровщине реактивными дронами. Тогда возник масштабный пожар и было повреждено технологическое оборудование.

Автор:
Татьяна Гойденко

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