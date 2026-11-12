Росія двома ракетами вдарила по об’єкту "Нафтогазу" на Чернігівщині

Російські війська вдень завдали удару двома ракетами по нафтогазовому об’єкту групи "Нафтогаз" у Чернігівській області. Підприємство зазнало серйозних руйнувань, пошкоджено технологічне обладнання.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення групи "Нафтогаз".

Через безпекову ситуацію оцінити повні наслідки атаки наразі неможливо.

Під час удару всі працівники перебували в укритті. Постраждалих немає.

У "Нафтогазі" наголосили, що це черговий цілеспрямований удар Росії по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими.

Нагадаємо, 11 листопада російські війська атакували об’єкт "Нафтогазу" на Дніпропетровщині реактивними дронами. Тоді виникла масштабна пожежа та було пошкоджено технологічне обладнання.