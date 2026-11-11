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Росіяни вдарили реактивними дронами по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: спалахнула пожежа

Наслідки атаки
Росіяни вдарили реактивними дронами по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині / Нафтогаз

У ніч на 11 листопада російські війська завдали удару реактивними дронами по одному з виробничих об'єктів Групи “Нафтогаз” у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа, пошкоджень зазнало технологічне обладнання підприємства.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу компанії.

За словами очільника "Нафтогазу", жертв і поранених серед персоналу вдалося уникнути завдяки своєчасному переходу в безпечні місця.

"Під час атаки працівники перебували в укриттях. Ніхто з працівників не постраждав. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце. Дякую їм за швидку та професійну роботу", — зазначив Сергій Федоренко.

Наразі спеціалісти Групи проводять детальну оцінку масштабів руйнувань і встановлюють рівень завданих збитків. Підприємство узгоджує ліквідаційні та відновлювальні кроки з місцевими органами влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ пошкодила важливе енергообладнання на Дніпропетровщині, є масштабні відключення. Російська атака пошкодила енергообладнання у регіоні, через що без світла залишилася значна частина Дніпра та Кам'янського, а також низка об'єктів критичної інфраструктури.

Автор:
Максим Кольц

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