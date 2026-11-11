Россияне ударили реактивными дронами по объекту "Нефтегаза" на Днепропетровщине: вспыхнул пожар

В ночь на 11 ноября российские войска нанесли удар реактивными дронами по одному из производственных объектов Группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар, повреждения получили технологическое оборудование предприятия.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам главы "Нафтогаза", жертв и раненых среди персонала удалось избежать благодаря своевременному переходу в безопасные места.

"Во время атаки работники находились в укрытиях. Никто из работников не пострадал. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место. Спасибо им за скорую и профессиональную работу", — отметил Сергей Федоренко.

Специалисты Группы проводят детальную оценку масштабов разрушений и устанавливают уровень нанесенного ущерба. Предприятие согласовывает ликвидационные и возобновляемые шаги с местными органами власти.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ повредила важное энергооборудование на Днепропетровщине, есть масштабные отключения. Российская атака повредила энергооборудование в регионе, из-за чего без света осталась значительная часть Днепра и Каменского, а также ряд объектов критической инфраструктуры.