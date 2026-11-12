Эксменеджер "Нафтогаза" и "Укрзализныци" возглавит SkyUp

SkyUp Airlines и Join UP! изменяют управленческую структуру в рамках трансформации в международную туристическую группу. Действующий CEO SkyUp Дмитрий Сероухов переходит на позицию Group Commercial Officer, а новым генеральным директором авиакомпании должен стать Дмитрий Попель.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение SkyUp Airlines.

После перехода на новую должность Сероухов будет отвечать за формирование встроенной коммерческой стратегии группы.

Речь идет о развитии взаимодействия между отдельными бизнесами, использовании общих ресурсов и повышении экономической эффективности.

При этом руководители отдельных компаний сохранят самостоятельность в операционном управлении, продажах и реализации утвержденных стратегий.

SkyUp возглавит Дмитрий Попель

Новым CEO авиакомпании должен стать Дмитрий Попель. Официально он возглавит SkyUp после согласования назначения Государственной авиационной службой Украины.

Среди его основных задач - повышение операционной и экономической эффективности, развитие полетной программы и флота, а также усиление сотрудничества с партнерами.

Ранее Попель занимал руководящие должности по финансовому направлению "Укрзализныци", а также работал в структурах Группы "Нафтогаз Украины", где отвечал за экономику и финансы дивизиона "Разведка и добыча".

Также он возглавлял финансовое направление альянса "Украинская авиационная группа", в которое входили авиакомпании "АэроСвит", "Днеправиа", "Донбассаэро" и "Роза ветров".

Группа объединит несколько туристических бизнесов

В SkyUp отмечают, что вместе с Join UP! компании формируют международную туристическую группу.

В нее должны войти туроператоры под брендом Join UP!, авиакомпания SkyUp, сеть франчайзинговых туристических агентств, розничная сеть Travel Shop и собственная принимающая компания.

В группе рассчитывают, что новая структура позволит более тесно интегрировать авиационный и туристический бизнесы и эффективнее использовать общие ресурсы.

Напомним, SkyUp ранее расширила географию полетов, запустив новые маршруты из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин. Компания тогда отмечала усиление позиций в Центрально-Восточной Европе.