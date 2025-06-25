- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
SkyUp получил сертификат эксплуатанта в Молдове и начал партнерство с Vision Air
Украинская авиакомпания SkyUp получила сертификат эксплуатанта в Молдове и заключила стратегическое соглашение с местной компанией SRL Vision Air. Это партнерство позволит значительно расширить географию полетов и сделать SkyUp более близким к статусу глобального авиаперевозчика.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно условиям договоренности, SkyUp имеет право продавать билеты под собственным брендом на рейсы, выполняемые Vision Air в и из Молдовы.
Пассажиры, независимо от того, какой именно перевозчик обслуживает рейс, будут получать фирменный сервис SkyUp, включая такие опции, как перевозка домашних животных и сопровождение несовершеннолетних.
"Это партнерство открывает путешественникам больше возможностей и удобства при планировании путешествий по Европе и за ее пределами", — отметил генеральный директор SkyUp Дмитрий Серухов.
После заключения сделки бренд SkyUp официально охватывает трех авиаэксплуатантов:
- SkyUp Airlines LLC (Украина);
- SkyUp MT Limited (Мальта, ЕС);
- VISION AIR (Молдова).
Благодаря полученному молдавскому сертификату и новому партнерству, SkyUp сможет усилить присутствие на европейском авиарынке, сохраняя при этом единый стандарт качества обслуживания.
Напомним, с июня авиакомпания SkyUp Airlines открыла три новых регулярных рейса из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин. Первые вылеты по этим направлениям уже прошли.