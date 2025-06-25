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SkyUp получил сертификат эксплуатанта в Молдове и начал партнерство с Vision Air

SkyUp
SkyUp получил сертификат эксплуатанта в Молдове/SkyUp.aero

Украинская авиакомпания SkyUp получила сертификат эксплуатанта в Молдове и заключила стратегическое соглашение с местной компанией SRL Vision Air. Это партнерство позволит значительно расширить географию полетов и сделать SkyUp более близким к статусу глобального авиаперевозчика.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно условиям договоренности, SkyUp имеет право продавать билеты под собственным брендом на рейсы, выполняемые Vision Air в и из Молдовы.

Пассажиры, независимо от того, какой именно перевозчик обслуживает рейс, будут получать фирменный сервис SkyUp, включая такие опции, как перевозка домашних животных и сопровождение несовершеннолетних.

"Это партнерство открывает путешественникам больше возможностей и удобства при планировании путешествий по Европе и за ее пределами", — отметил генеральный директор SkyUp Дмитрий Серухов.

После заключения сделки бренд SkyUp официально охватывает трех авиаэксплуатантов:

  • SkyUp Airlines LLC (Украина);
  • SkyUp MT Limited (Мальта, ЕС);
  • VISION AIR (Молдова).

Благодаря полученному молдавскому сертификату и новому партнерству, SkyUp сможет усилить присутствие на европейском авиарынке, сохраняя при этом единый стандарт качества обслуживания.

Напомним, с июня авиакомпания SkyUp Airlines открыла три новых регулярных рейса из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин. Первые вылеты по этим направлениям уже прошли.

Автор:
Татьяна Гойденко