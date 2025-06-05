Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,16

EUR

47,20

--0,23

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,56

47,40

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

SkyUp запустила рейсы из Кишинева в три европейские столицы: расписание полетов

SkyUp
SkyUp теперь летает из Кишинева в Европу/SkyUp.aero

С июня авиакомпания SkyUp Airlines открыла три новых регулярных рейса из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин. Первые вылеты по этим направлениям уже состоялись.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

Рейсы из Кишинева будут выполняться по следующему расписанию:  

  • в Стокгольм по вторникам и воскресеньям,
  • в Прагу по понедельникам и субботам,
  • в Берлин по средам и пятницам.

"Для нас запуск новых маршрутов — это не только расширение географии полетов, но и последовательный шаг в направлении нашей стратегии: сделать качественные авиаперевозки доступными для более широкого круга путешественников. Мы продолжаем активно развивать регулярную программу не только из Молдовы , но и из Румынии и Польши . Это региональный фокус. Центрально-Восточной Европе", — говорится в сообщении пресс-службы.

Прямое авиасообщение SkyUp охватывает ряд популярных европейских направлений:

Из Кишинева:

  • Париж, Ницца, Лиссабон, Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоники, Афины, Гераклион, Берлин, Прага, Стокгольм

Из Румынии :

  • из Бухареста (OTP) в Гераклион (HER) и Ларнаки (LCA)
  • из Клуж-Напока (CLJ) в Ларнаку (LCA)

Из Польши :

  • из Варшавы (WAW) в Гераклион (HER) и Ларнаки (LCA),
  • из Катовице (KTW) в Гераклион (HER), Ларнаки (LCA) и Бургас (BOJ),
  • из Жешува (RZE) в Гераклион (HER)

О   SkyUp

SkyUp Airlines — международный авиаперевозчик с украинскими корнями, работающий на рынке с 2018 года. В 2023 году компания получила мальтийскую авиационную лицензию, позволяющую выполнять регулярные рейсы в пределах европейского воздушного пространства.

Начиная с апреля 2025 года, SkyUp открыла регулярную полетную программу, соединяющую Кишинев с популярными европейскими городами Франции, Португалии, Испании, Кипра, Греции, Германии, Чехии и Швеции.

Напомним, 18 апреля авиакомпания SkyUp Airlines запустила новые регулярные рейсы из Кишинева. Первые самолеты уже отправились в Париж и Лиссабон.

Автор:
Татьяна Бессараб