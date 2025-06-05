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SkyUp запустила рейсы из Кишинева в три европейские столицы: расписание полетов
С июня авиакомпания SkyUp Airlines открыла три новых регулярных рейса из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин. Первые вылеты по этим направлениям уже состоялись.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.
Рейсы из Кишинева будут выполняться по следующему расписанию:
- в Стокгольм по вторникам и воскресеньям,
- в Прагу по понедельникам и субботам,
- в Берлин по средам и пятницам.
"Для нас запуск новых маршрутов — это не только расширение географии полетов, но и последовательный шаг в направлении нашей стратегии: сделать качественные авиаперевозки доступными для более широкого круга путешественников. Мы продолжаем активно развивать регулярную программу не только из Молдовы , но и из Румынии и Польши . Это региональный фокус. Центрально-Восточной Европе", — говорится в сообщении пресс-службы.
Прямое авиасообщение SkyUp охватывает ряд популярных европейских направлений:
Из Кишинева:
- Париж, Ницца, Лиссабон, Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоники, Афины, Гераклион, Берлин, Прага, Стокгольм
Из Румынии :
- из Бухареста (OTP) в Гераклион (HER) и Ларнаки (LCA)
- из Клуж-Напока (CLJ) в Ларнаку (LCA)
Из Польши :
- из Варшавы (WAW) в Гераклион (HER) и Ларнаки (LCA),
- из Катовице (KTW) в Гераклион (HER), Ларнаки (LCA) и Бургас (BOJ),
- из Жешува (RZE) в Гераклион (HER)
О SkyUp
SkyUp Airlines — международный авиаперевозчик с украинскими корнями, работающий на рынке с 2018 года. В 2023 году компания получила мальтийскую авиационную лицензию, позволяющую выполнять регулярные рейсы в пределах европейского воздушного пространства.
Начиная с апреля 2025 года, SkyUp открыла регулярную полетную программу, соединяющую Кишинев с популярными европейскими городами Франции, Португалии, Испании, Кипра, Греции, Германии, Чехии и Швеции.
Напомним, 18 апреля авиакомпания SkyUp Airlines запустила новые регулярные рейсы из Кишинева. Первые самолеты уже отправились в Париж и Лиссабон.