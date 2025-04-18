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SkyUp запустила регулярные рейсы из Кишинева в девять городов: маршруты
18 апреля авиакомпания SkyUp Airlines запустила новые регулярные рейсы из Кишинева. Первые самолеты уже отправились в Париж и Лиссабон.
Об этом сообщила пресс-служба SkyUp Airlines.
В условиях закрытого воздушного пространства в Украине компания не останавливается, а находит возможности для развития, создает новые маршруты, расширяет географию полетов и предоставляет работу сотням украинцев в авиационной отрасли.
Новые маршруты
SkyUp Airlines также анонсировала полетную программу на зиму 2025-2026 на 9 направлений.
В настоящее время она предусматривает регулярные рейсы из Кишинева в такие города:
- Париж,
- Лиссабон,
- Ницца,
- Барселона,
- Аликанте,
- Пальма-де-Майорка,
- Ларнака,
- Афины,
- Салоники,
- Ираклион,
- Берлин,
- Прага,
- Стокгольм.
Отметим, что в Кишиневе находится один из ближайших международных аэропортов до границы с Украиной, что делает его удобным пунктом для организации доступных маршрутов в Европу.
Что известно о SkyUp?
Компания SkyUp, зарегистрированная в Едином государственном реестре Украины как ООО "Авиакомпания Скайап" (SkyUp Airlines) — чартерная украинская авиакомпания. Работает по гибридной модели – выполняет чартерные рейсы и регулярные лоукост-рейсы. Начала полеты 21 мая 2018 года.
Основные направления – Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа. В апреле 2020 года SkyUp начал выполнять грузовые перевозки. После 24 февраля 2022 года начала выполнять рейсы на территории Европы. 6 мая 2023 года авиакомпания основала дочернюю компанию SkyUp MT в Мальте.
Недавно SkyUp расширила свой флот, взяв в лизинг еще один Boeing 737-800. Самолет, выпущенный в мае 2010 года, официально принят в состав авиабренда под регистрационным номером UR-SQN.