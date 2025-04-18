Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,17

EUR

47,00

+0,18

Наличный курс:

USD

41,15

41,05

EUR

47,05

46,80

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

SkyUp запустила регулярные рейсы из Кишинева в девять городов: маршруты

SkyUp
SkyUp запустила регулярные рейсы из Кишинева в девять городов

18 апреля авиакомпания SkyUp Airlines запустила новые регулярные рейсы из Кишинева. Первые самолеты уже отправились в Париж и Лиссабон.

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp Airlines.

В условиях закрытого воздушного пространства в Украине компания не останавливается, а находит возможности для развития, создает новые маршруты, расширяет географию полетов и предоставляет работу сотням украинцев в авиационной отрасли.

Новые маршруты

SkyUp Airlines также анонсировала полетную программу на зиму 2025-2026 на 9 направлений.

В настоящее время она предусматривает регулярные рейсы из Кишинева в такие города:

  • Париж,
  • Лиссабон,
  • Ницца,
  • Барселона,
  • Аликанте,
  • Пальма-де-Майорка,
  • Ларнака,
  • Афины,
  • Салоники,
  • Ираклион,
  • Берлин,
  • Прага,
  • Стокгольм.

Отметим, что в Кишиневе находится один из ближайших международных аэропортов до границы с Украиной, что делает его удобным пунктом для организации доступных маршрутов в Европу.

Что известно о SkyUp?

Компания SkyUp, зарегистрированная в Едином государственном реестре Украины как ООО "Авиакомпания Скайап" (SkyUp Airlines) — чартерная украинская авиакомпания. Работает по гибридной модели – выполняет чартерные рейсы и регулярные лоукост-рейсы. Начала полеты 21 мая 2018 года.

Основные направления – Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа.    В апреле 2020 года SkyUp начал выполнять грузовые перевозки. После 24 февраля 2022 года начала выполнять рейсы на территории Европы. 6 мая 2023 года авиакомпания основала дочернюю компанию SkyUp MT в Мальте.

Недавно SkyUp расширила свой флот, взяв в лизинг еще один Boeing 737-800. Самолет, выпущенный в мае 2010 года, официально принят в состав авиабренда под регистрационным номером UR-SQN.

Автор:
Светлана Манько