SkyUp запустила регулярні рейси з Кишинева до дев’яти міст: маршрути

18 квітня авіакомпанія SkyUp Airlines запустила нові регулярні рейси із Кишинева. Перші літаки вже вирушили до Парижа та Лісабона.

Про це повідомила пресслужба SkyUp Airlines.

Зазначається, що в умовах закритого повітряного простору в Україні компанія не зупиняється, а знаходить можливості для розвитку, створює нові маршрути, розширює географію польотів та надає роботу сотням українців у авіаційній галузі.

Нові маршрути

SkyUp Airlines також анонсувала польотну програму на зиму 2025-2026 на 9 напрямків.

Наразі вона передбачає регулярні рейси з Кишинева до таких міст:

Париж,

Лісабон,

Ніцца,

Барселона,

Аліканте,

Пальма-де-Майорка,

Ларнака,

Афіни,

Салоніки,

Іракліон,

Берлін,

Прага,

Стокгольм.

Відзначимо, в Кишиневі знаходиться один із найближчих міжнародних аеропортів до кордону з Україною, що робить його зручним пунктом для організації доступних маршрутів до Європи.

Що відомо про SkyUp?

Компанія SkyUp, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі України як ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airlines) — чартерна українська авіакомпанія. Працює за гібридною моделлю — виконує чартерні рейси та регулярні лоукост-рейси. Розпочала польоти 21 травня 2018 року.

Основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. У квітні 2020 року SkyUp почав виконувати вантажні перевезення. Після 24 лютого 2022 року, почала виконувати рейси на території Європи. 6 травня 2023 року авіакомпанія заснувала дочірню компанію SkyUp MT у Мальті.

Нещодавно SkyUp розширила свій флот, взявши в лізинг ще один Boeing 737-800. Літак, випущений у травні 2010 року, офіційно прийнятий у склад авіабренду під реєстраційним номером UR-SQN.