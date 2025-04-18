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SkyUp запустила регулярні рейси з Кишинева до дев’яти міст: маршрути

SkyUp
SkyUp запустила регулярні рейси з Кишинева до дев’яти міст

18 квітня авіакомпанія SkyUp Airlines запустила нові регулярні рейси із Кишинева. Перші літаки вже вирушили до Парижа та Лісабона. 

Про це повідомила пресслужба SkyUp Airlines.

Зазначається, що в умовах закритого повітряного простору в Україні компанія не зупиняється, а знаходить можливості для розвитку, створює нові маршрути, розширює географію польотів та надає роботу сотням українців у авіаційній галузі.

Нові маршрути

SkyUp Airlines також анонсувала польотну програму на зиму 2025-2026 на 9 напрямків.

Наразі вона передбачає регулярні рейси з Кишинева до таких міст:

  • Париж, 
  • Лісабон, 
  • Ніцца, 
  • Барселона, 
  • Аліканте, 
  • Пальма-де-Майорка, 
  • Ларнака, 
  • Афіни, 
  • Салоніки, 
  • Іракліон, 
  • Берлін, 
  • Прага, 
  • Стокгольм.

Відзначимо, в Кишиневі знаходиться один із найближчих міжнародних аеропортів до кордону з Україною, що робить його зручним пунктом для організації доступних маршрутів до Європи.

Що відомо про SkyUp?

Компанія SkyUp, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі України як ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airlines) — чартерна українська авіакомпанія. Працює за гібридною моделлю — виконує чартерні рейси та регулярні лоукост-рейси. Розпочала польоти 21 травня 2018 року.

Основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа.  У квітні 2020 року SkyUp почав виконувати вантажні перевезення. Після 24 лютого 2022 року, почала виконувати рейси на території Європи. 6 травня 2023 року авіакомпанія заснувала дочірню компанію SkyUp MT у Мальті.

Нещодавно SkyUp розширила свій флот, взявши в лізинг ще один Boeing 737-800. Літак, випущений у травні 2010 року, офіційно прийнятий у склад авіабренду під реєстраційним номером UR-SQN.

Автор:
Світлана Манько