SkyUp Airlines поповнила свій флот ще одним літаком Boeing

Українська чартерна авіакомпанія SkyUp розширює свій флот, взявши в лізинг ще один Boeing 737-800. Літак, випущений у травні 2010 року, офіційно прийнятий у склад авіабренду під реєстраційним номером UR-SQN.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"Розширення флоту – це важливий крок у розвитку SkyUp Airlines, який дає нам змогу ще ефективніше реалізовувати нашу бізнес-модель та розширювати можливості", — зазначив Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp Airlines.

Флот авіакомпанії складається з Boeing 737-800 та Boeing 737-700. Придбання ще одного літака цього бренду відповідає поточній стратегії розвитку авіакомпанії.

Компанія проведе технічне обслуговування та оновлення салону літака, встановивши сучасні ергономічні крісла італійського виробника Geven. Літак матиме 189 місць.

Протягом весни 2025, повітряне судно буде перефарбовано у фірмову ліврею авіабренду. За попередніми планами, він розпочне виконання рейсів не раніше червня поточного року. Починаючи з квітня SkyUp відкриє регулярну польотну програму, що сполучатиме Кишинів із популярними містами Європи, зокрема у Франції, Португалії, Іспанії, на Кіпрі та в Греції.

Що відомо про SkyUp?

Компанія SkyUp, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі України як ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airlines) — чартерна українська авіакомпанія. Працює за гібридною моделлю — виконує чартерні рейси та регулярні лоукост-рейси. Розпочала польоти 21 травня 2018 року.

Основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. У квітні 2020 року SkyUp почав виконувати вантажні перевезення. Після 24 лютого 2022 року, почала виконувати рейси на території Європи. 6 травня 2023 року авіакомпанія заснувала дочірню компанію SkyUp MT у Мальті.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp оголосила про старт продажу квитків на два нові європейські напрямки з Кишинева — до Ніцци (Франція) та Афін (Греція) за ціною 5 євро.