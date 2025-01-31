SkyUp продає квитки за 5 євро на рейси з Кишинева до Ніцци та Афін: подробиці

Авіакомпанія SkyUp оголосила про старт продажу квитків на два нові європейські напрямки з Кишинева — до Ніцци (Франція) та Афін (Греція) за ціною 5 євро.

Про це повідомила пресслужба SkyUp.

Зазначається, що перші рейси з Кишинева до Ніцци та Афін відбудуться вже у травні 2025 року.

Як повідомляють в авіакомпанії, на нові напрямки діє акція — тариф на квитки вартістю від 5 євро, який доступний для бронювання на сайті SkyUp 31 січня 2025 року.

Деталі акції

В SkyUp уточнюють, що квитки за спеціальною пропозицією можна придбати лише 31 січня 2025 року на рейси, що виконуватимуться до 25 жовтня 2025 року.

Ціна 5 євро вказана за тариф на квиток в один бік, але додатково сплачуються аеропортові збори.

Крім того, кількість місць за акційною ціною обмежена та діє до закінчення квитків за цим тарифом.

Також акція не передбачає використання промокодів, але можна скористатись бонусами на своєму балансі.

Графік польотів:

Кишинів → Афіни: 08:20 – 10:20 (Пн, Пт) Афіни → Кишинів: 11:20 – 13:20 (Пн, Пт)

Рейси на цьому маршруті починаються 19 травня 2025 року.

Кишинів → Ніцца: 15:50 – 17:50 (Ср, Сб)

Ніцца → Кишинів: 18:50 – 22:25 (Ср, Сб) Перші рейси на цьому маршруті починаються 21 травня 2025 року.

Час вильоту та прильоту вказано за місцевим часом кожного міста.

Відзначимо, в Кишиневі знаходиться один із найближчих міжнародних аеропортів до кордону з Україною, що робить його зручним пунктом для організації доступних маршрутів до Європи.

Раніше авіакомпанія SkyUp оголосила про запуск регулярних рейсів з Кишинева на інші популярні європейські напрямки, які будуть виконуватись з квітня 2025 року. Серед нових маршрутів SkyUp, на які вже доступні квитки для бронювання, Париж (Франція), Лісабон (Португалія), Барселона та Пальма-де-Майорка (Іспанія), Ларнака (Кіпр), Салоніки та Іракліон (Греція).