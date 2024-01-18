Історичний крок: аеропорту Кишинева надали новий міжнародний код взамін "радянського"

Відсьогодні, 18 січня, міжнародному аеропорту Кишинева присвоєно новий код IATA – RMO, що означає "Республіка Молдова". Про це повідомили на сторінці аеропорту у соцмережі Facebook.

"Повідомляємо, що відсьогодні, 18 січня, діючому Міжнародному аеропорту Кишинева присвоєна нова абревіатура. Тепер на табло польотів буде використовуватися код RMO", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів попередили, що у разі виникнення будь-яких невизначеностей, пов'язаних із цією зміною в процесі бронювання квитка, необхідно зв'язатися з відповідною авіакомпанією.

Зазначимо, що раніше аеропортом Кишинева використовувалась абревіатура KIV, яка вказувала на російське написання назви міста.

"Ще одним важливим моментом для аеропорту Кишинева стала зміна коду IATA з KIV на RMO, яка набуде чинності 18 січня 2024 року. Цим кроком ми відкриваємо новий розділ у назві аеропортів, пов'язаний із назвою країни, а не радянським написанням назви столиці нашої країни", - йдеться на офіційному сайті аеропорту.

Нагадаємо, у грудні 2023 року зміни анонсував міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину, написавши на сторінці у Facebook, що стара абревіатура – скорочення російської назви Кишинева, більше не буде з'являтися на картах польотів.

Про Міжнародний аеропорт Кишинева

Протягом 2023 року чартерні та регулярні рейси з Міжнародного аеропорту Кишинева за 40 напрямками світу виконували 19 авіакомпаній. Аеропорт завершив 2023 рік із загальним обсягом перевезень 2 838 073 пасажирів, план на цей період виконано на 104,5%, а приріст, у порівнянні з 2022 роком, становив 22,9% або 529 358 пасажирів. Число рейсів літаків становило 24 947.

У 2023 році кількість напрямків була збільшена, розклад польотів поповнився 8 напрямками з рейсами до Мюнхена, Подгориці, Дубаї, Баку, Тирану, Афін, Валенсії, Шрі-Ланки.

У той же час за цей період лоукостер Wizz Air відновив польоти з Кишинева за 3 напрямками (Рим, Мілан, Лондон), а Turkish Airlines, LOT, Tarom, Austrian Airlines збільшили частоту польотів за основними напрямками.

Що таке код IATA

Код IATA – це трилітерний ідентифікатор, який присвоюється аеропортам Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA). Він використовується авіакомпаніями у всьому світі, агентствами з продажу квитків, комп'ютерними системами бронювання квитків і т. д.

Як правило, великим містам код ІАТА присвоюється так, щоб між назвою міста та його кодом спостерігалося щось спільне. У разі перейменування міста або аеропорту можлива зміна коду, що присвоєний цьому місту. Однак ця процедура є складною та витратною, тому застосовується рідко.

Через це міста колишнього СРСР, яким у 1990-ті роки було повернено історичні назви, зберігають коди ІАТА незмінними. Крім того, навіть для неперейменованих міст назви кодів виходять з російськомовного написання. Зокрема, йдеться про Київ – IEV, Дніпро – DNK, Запоріжжя – OZH, Миколаїв – NLV і т. д.

Зазначимо, що Україна не ініціювала зміну кодів своїх аеропортів ні до війни, коли аеропорти працювали, ні зараз, коли у влади через війну змінилися пріоритети, але водночас ідеологічна важливість питання для неї зросла.

Трансфер з Одеси до аеропорту Кишинева

Нагадаємо також, що в Одесі планують запустити спеціальний трансфер до аеропорту Кишинева.

"Його мета - пришвидшити проїзд українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів. За умови наявності квитків на літак - пасажири зможуть користуватися спеціальним трансфером, який прямуватиме з Одеси до аеропорту", - зазначав тиждень тому голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Також це має розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП "Маяки – Паланка – Удобне"), зменшити там зосередження великої кількості транспорту та людей, пришвидшити процедуру перетину.

За словами Кіпера, для запуску проєкту "Аеротрансфер" необхідні автобуси, які здійснюватимуть перевезення пасажирів. Він зазначив, що у цьому питанні розраховує на допомогу ПРООН.