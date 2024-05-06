ФДМУ вперше приватизує завод, конфіскований в межах санкцій

Фонд державного майна України продає санкційний завод "Пентопак", який належав російському бізнесмену Івану Саввіді. Стартова ціна - 203,7 млн грн.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

ПрАТ "ПентоПак" – це потужне підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі, яке було конфісковане у родини російсько-грецького олігарха Саввіді.

За словами голови ФДМУ, "ПентоПак" сьогодні - це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом. Завод співпрацює з відомими українськими брендами та експортує продукцію до понад 30 країн світу. Підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом.

"Новий власник отримає всі можливості для подальшого зростання та розвитку. Компанія планує модернізацію виробництва та вихід на нові ринки пакувальних матеріалів для молочної промисловості, переробки риби та упаковки кормів для тварин", - йдеться в повідомленні Коваля.

Зазначається, що кошти від продажу "ПентоПак" спрямовуватимуться на відбудову України.

"До слова, раніше по 12 санкційних активах вже перераховано понад 32 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - зауважив очільник Фонду.

Він повідомив, що лот буде опублікований в системі "Прозорро.Продажі" вже сьогодні, 6 травня. Онлайн-аукціон запланований на 31 травня.

Нагадаємо, попередній власник "ПентоПак" – олігарх Саввіді, втратив завод через підтримку російської агресії.

Конфіскація "ПентоПаку"

На початку лютого Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції і конфіскував на користь держави активи російського бізнесмена Івана Саввіді та його дружини Кіріякі. Дане рішення передбачало конфіскацію 100% акцій компанії "Пентопак" та всього статутного капіталу ДП "Атлантіс-Пак Україна".

"Якщо рішення встоїть у апеляції, то далі м’яч буде на полі Фонду держмайна, так як конфісковане підприємство працює, сплачує податки і має колектив із 200 людей. Будемо стежити за діями Фонду щодо цього активу", - повідомили тоді в Центрі протидії корупції.

Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження, який має тісний зв'язок з владою Росії та правлячою партією "Єдина Росія". Зокрема він президент Федеральної національно-культурної автономії греків Росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій країни-терориста, шляхом прославляння диктатора Володимира Путіна та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України.

За даними Trap Aggressor, Саввіді посів 83 місце у російському списку Forbes-2021 із загальними статками у 1,7 млрд доларів. Він також є акціонером продовольчої групи "Агроком", володіє грецьким футбольним клубом PAOK, морським портом Салоніки та іншим бізнесом у Греції. У 2020 році президент РФ Володимир Путін нагородив Саввіді орденом за успіхи.