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Фінанси
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ВАКС стягнув на користь України активи російського мільярдера Саввіді

ВАКС стягнув на користь України активи російського мільярдера Саввіді
ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Саввіді

Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції і конфіскував на користь держави активи російського бізнесмена Івана Саввіді та його дружини Кіріякі.

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Про це повідомила пресслужба Мінюсту.

Згідно з повідомленням, дане рішення передбачає конфіскацію 100% акцій компанії  "Пентопак" та всього статутного капіталу ДП "Атлантіс-Пак Україна".

Зазначається, що рішення суду від 8 лютого 2024 року було ухвалено в рамках закону "Про санкції", відповідно до якого до Саввідів застосовано санкції за підтримку дій держави-агресора та тісними зв'язками з російською владою.

Згідно з даними Forbes, Саввіді є засновником Agrocom Group, в активи якої входила російська тютюнова компанія "Донской табак", а його статки у 2023 році оцінювалися у $1,7 млрд, а у 2022 становили $1,6 млрд.

Зазначається, що дружина Саввіді є номінальною власницею низки фірм в Україні, хоча бізнесом фактично володіє її чоловік.  

"Якщо рішення встоїть у апеляції, то далі м’яч буде на полі Фонду держмайна, так як конфісковане підприємство працює, сплачує податки і має колектив із 200 людей. Будемо стежити за діями Фонду щодо цього активу", - повідомили в Центрі протидії корупції.

Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження, який має тісний зв'язок з владою Росії та правлячою партією "Єдина Росія". Зокрема він президент Федеральної національно-культурної автономії греків Росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій країни-терориста, шляхом проставляння диктатора Володимира Путіна та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України.

За даними Trap Aggressor, Саввіді посів 83 місце у російському списку Forbes-2021 із загальними статками у 1,7 млрд доларів. Він також є акціонером продовольчої групи "Агроком", володіє грецьким футбольним клубом PAOK, морським портом Салоніки та іншим бізнесом у Греції. У 2020 році президент РФ Володимир Путін нагородив Саввіді орденом за успіхи. 

Автор:
Тетяна Гойденко