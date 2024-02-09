ВАКС стягнув на користь України активи російського мільярдера Саввіді

Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції і конфіскував на користь держави активи російського бізнесмена Івана Саввіді та його дружини Кіріякі.

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Про це повідомила пресслужба Мінюсту.

Згідно з повідомленням, дане рішення передбачає конфіскацію 100% акцій компанії "Пентопак" та всього статутного капіталу ДП "Атлантіс-Пак Україна".

Зазначається, що рішення суду від 8 лютого 2024 року було ухвалено в рамках закону "Про санкції", відповідно до якого до Саввідів застосовано санкції за підтримку дій держави-агресора та тісними зв'язками з російською владою.

Згідно з даними Forbes, Саввіді є засновником Agrocom Group, в активи якої входила російська тютюнова компанія "Донской табак", а його статки у 2023 році оцінювалися у $1,7 млрд, а у 2022 становили $1,6 млрд.

Зазначається, що дружина Саввіді є номінальною власницею низки фірм в Україні, хоча бізнесом фактично володіє її чоловік.

"Якщо рішення встоїть у апеляції, то далі м’яч буде на полі Фонду держмайна, так як конфісковане підприємство працює, сплачує податки і має колектив із 200 людей. Будемо стежити за діями Фонду щодо цього активу", - повідомили в Центрі протидії корупції.

Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження, який має тісний зв'язок з владою Росії та правлячою партією "Єдина Росія". Зокрема він президент Федеральної національно-культурної автономії греків Росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій країни-терориста, шляхом проставляння диктатора Володимира Путіна та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України.

За даними Trap Aggressor, Саввіді посів 83 місце у російському списку Forbes-2021 із загальними статками у 1,7 млрд доларів. Він також є акціонером продовольчої групи "Агроком", володіє грецьким футбольним клубом PAOK, морським портом Салоніки та іншим бізнесом у Греції. У 2020 році президент РФ Володимир Путін нагородив Саввіді орденом за успіхи.