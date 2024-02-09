ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского миллиардера Саввиди

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции и конфисковал в пользу государства активы российского бизнесмена Ивана Саввиди и его супруги Кирияки.

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Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Согласно сообщению, данное решение предусматривает конфискацию 100% акций компании "Пентапак" и всего уставного капитала ГП "Атлантис-Пак Украина".

Отмечается, что решение суда от 8 февраля 2024 было принято в рамках закона "О санкциях", в соответствии с которым к Саввидам применены санкции за поддержку действий государства-агрессора и тесными связями с российскими властями.

Согласно данным Forbes, Саввиди является основателем Agrocom Group, в активы которой входила российская табачная компания "Донской табак", а его состояние в 2023 году оценивалось в $1,7 млрд, а в 2022 составляло $1,6 млрд.

Отмечается, что жена Саввиди является номинальной владелицей ряда фирм в Украине, хотя бизнес фактически владеет ее муж.

"Если решение устоит в апелляции, то дальше мяч будет на поле Фонда госимущества, так как конфискованное предприятие работает, платит налоги и имеет коллектив из 200 человек. Будем следить за действиями Фонда по этому активу", - сообщили в Центре противодействия коррупции.

Иван Саввиди является российским предпринимателем греческого происхождения, имеющего тесную связь с властями России и правящей партией "Единая Россия". В частности, он президент Федеральной национально-культурной автономии греков России, через которую осуществляет идеологическую поддержку действий страны-террориста, путем проставления диктатора Владимира Путина и военнослужащих, участвующих в войне против Украины.

По данным Trap Aggressor, Саввиди занял 83 место в российском списке Forbes-2021 с общим состоянием в 1,7 млрд долларов. Он также является акционером продовольственной группы "Агроком", владеет греческим футбольным клубом PAOK, морским портом Салоники и другим бизнесом в Греции. В 2020 году президент РФ Владимир Путин наградил Саввиду орденом за успехи.