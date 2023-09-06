ГБР конфисковало имущество российского олигарха на 3 млн гривен

Государственное бюро расследований Украины совместно с Харьковской областной прокуратурой конфисковали и передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) металлопродукцию стоимостью почти 3 млн гривен, изготовленной российской компанией "Киберсталь".

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Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Металлопродукция находилась на складах украинской таможни в Харьковской области до начала полномасштабного вторжения РФ. Заказчиком на нее было одно из украинских предприятий, а производителем – российское предприятие российского миллиардера Андрея Комарова, сообщают в ведомстве.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 к нему применены санкции сроком на 10 лет, в том числе ограничение торговых операций.

В мае 2023 года украинские предприниматели, используя многочисленные прокладочные фирмы, попытались растаможить российский товар. Однако из-за вмешательства ДБР их замысел не удался.

В рамках досудебного расследования продолжается комплекс необходимых мер с целью привлечения к ответственности лиц, пытавшихся делать бизнес с оккупантами.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства активы ООО "Аэрок", конечным владельцем которых является группа компаний "Группа ЛСР" российского олигарха Андрея Молчанова.