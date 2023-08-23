Украина национализировала активы российского олигарха Молчанова

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства активы ООО "Аэрок", конечным владельцем которых является группа компаний "Группа ЛСР" российского олигарха Андрея Молчанова.

Об этом сообщают прессслужбы Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора.

Отмечается, что компания "Аэрок" владеет в Украине двумя газобетонными заводами - в Обухове и Березане Киевской области.

В мае прошлого года правоохранители установили, что украинское предприятие по изготовлению строительных материалов через группу компаний "Группа ЛСР" подконтрольно российскому олигарху Андрею Молчанову, который приближен к оккупационным властям и платит большие налоги в бюджет страны-агрессора.

Группа компаний "Группа ЛСР" способствует ведению агрессивной войны, уплачивая налоги и сборы в государственный бюджет РФ в значительных объемах. Также она активно участвует в ипотечных программах по обеспечению жильем участников так называемой СВО, инвестирует в строительство жилья для военнослужащих государства-агрессора.

"Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти к "материнской компании" из РФ. За счет полученных средств от украинского общества уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс", – отмечают в ГБР.

Там добавляют, что эти активы были арестованы и переданы в управление АРМА.

Решением суда национализирован уставный капитал общества на 437,5 млн грн, 24 объекта имущества в Киевской и Львовской областях, денежные средства на счетах и изъята готовая продукция.

"Основанием для национализации активов российского олигарха стали материалы уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и оправдания, признания правомерной, возражения вооруженной агрессии РФ против Украины глорифификации ее участников (ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины)", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Ранее по материалам Службы безопасности арестовано украинское имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина – начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ. Имущество было оформлено на его дочь и зятя, проживавших в Украине.