БЭБ инкриминировало Фридману отмывание денег и неуплату налогов

Детективы Бюро экономической безопасности составили сообщение о подозрении гражданину России и Израиля, известному российскому бизнесмену и бывшему владельцу украинского банка, под которым понимается бывший акционер Альфа-Банка Украина (ныне национализированный Сенс Банк) Михаил Фридман.

Как говорится в сообщении БЭБ, он подозревается по статье об отмывании имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 миллиона долларов и 1,93 миллиона евро (в эквиваленте это составляет около 100 миллионов гривен), совершенном организованной группой лиц (то есть по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса).

Также Фридмана подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов (статья 212 УК) в размере 18 миллионов гривен должностными лицами банка, совершенном организованной группой. Впрочем, в сообщении говорится лишь о составлении текста документа, а вот удалось ли его доставить самому Фридману, не указано.

В бюро напоминают, что по его инициативе в начале июня были арестованы 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), находящегося у Сенс Банка.

По мнению следствия, Фридман вместе с российскими бизнес-партнерами накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины совершил фиктивные сделки и финансовые операции для легализации активов украинского банка, его материнского банка в России и связанной с ними оффшорной компании на общую сумму более 1 миллиарда гривен и последующего вывода средств из банковской системы Украины.

Целью таких действий называется избежание возможных негативных последствий посредством наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности России и россиян, предусмотренных соответствующим украинским законом.

Еще год назад БЭБ добилось ареста активов кипрских компаний на общую сумму более 469 миллионов гривен, находящихся на счетах в Альфа-Банке Украина и ценных бумаг на общую сумму более 12,4 миллиарда гривен, вероятно, приобретенных путем фиктивных сделок.

В бюро отмечают, что следственные действия еще продолжаются: составляется перечень всего имущества Фридмана как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях. Сам бизнесмен, напомним, живет в Великобритании, хотя та и ввела против него санкции.

Фридман и другие основатели российского Альфа-Банка Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, кроме Великобритании и Украины, находятся и под санкциями Европейского союза, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. 11 августа против них ввели санкции и США.