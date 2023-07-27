Доплаты от государства и персональный штат работников: как живут подсанкционные олигархи в Британии

Британское правительство разрешило российским олигархам тратить сотни тысяч долларов на частных поваров, шоферов и домработниц, несмотря на то, что их банковские счета якобы заморожены. В некоторых случаях подсанкционные олигархи тратили на жизнь более 1 миллиона долларов в год.

Об этом пишет New York Times.

При этом министр иностранных дел Великобритании прошлой весной объявил о российских санкциях в первые недели войны в Украине и отметил, что страна продолжит усиливать давление на президента РФ Владимира Путина и прекратит финансирование российской военной машины.

Но, как пишет The New York Times, Британия оказалась достаточно радушной олигархам. В частности, она предоставила российскому банковскому магнату Михаилу Фридману лицензию на оплату труда 19 сотрудников, включая водителей, частных поваров, домработниц и разнорабочих в течение первого года войны. Выплата составила 300 000 фунтов стерлингов (около 400 000 долларов США) в течение примерно десяти месяцев. Господин Фридман также получал около 7000 фунтов стерлингов ежемесячной помощи для покрытия основных потребностей своей семьи.

Бывший бизнес-партнер Фридмана, Петр Авен, получал ежемесячное пособие в размере 60 000 фунтов стерлингов, пишет издание. Оба Фридмана и Авена были названы правительством Великобритании прокремлевскими олигархами, которые тесно связаны с президентом Владимиром Путиным.

Британские чиновники позволили Авену потратить более 1 миллиона фунтов стерлингов, будучи технически отрезанным от британской экономики. В то же время, правоохранители проверяли его на предмет возможного уклонения от санкций и в прошлом году провели обыск в его сельской усадьбе.

Они являются лишь одними из нескольких россиян, против которых после войны были введены тайно ослабившие публичные санкции. Согласно официальным данным, с которыми ознакомилась The New York Times, в прошлом году было по меньшей мере 82 таких исключения, и еще многие заявки от бизнесменов ожидают рассмотрения.

При этом британские чиновники отмечают, что такие исключения экономят средства налогоплательщиков, поскольку после того, как органы власти арестовывают актив, они отвечают за его содержание. Яхты и особняки требуют колоссальных расходов на их техническое обслуживание и содержание, а при таких исключениях и "поблажках" владелец сам может содержать объект санкций, оплачивая обязательства, которые иначе могли бы лечь на государство.

Издание отмечает, что в Британии проживают многие россияне из санкционного списка и они составляют большую долю экономики, поэтому быть более снисходительными к людям, которые инвестировали в страну миллиарды долларов в интересах Великобритании.

К примеру, на прошлой неделе после судебной волокиты британское правительство было вынуждено исключить российского бизнесмена Олега Тинькова из черного списка санкций. Тиньков утверждал, что его неправильно включили: он откровенный критик господина Путина и отказался от российского гражданства.

Напомним, что недавно стало известно, что правительство Великобритании нарабатывает и готовится запустить механизм передачи активов специально для подсанкционных граждан РФ, которые заявляют, что "поддерживают Украину и выступают против войны".

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