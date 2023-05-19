Британия объявила новые санкции против России – кто попал в список

Великобритания ввела дополнительные санкции против 86 россиян и компаний РФ. Соответствующая новость появилась на сайте правительства страны.

В санкционный список Британии попали 86 физических и юридических лиц, причастных к краже Россией украинского зерна, разработке передовых военных технологий и помогающих финансировать и вести войну.

Ограничительные меры будут касаться тех. кто занимается энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России.

Также под санкции попали связанные с "Росатомом" компании, производящие передовые материалы и технологии, в том числе лазеры.

Великобритания принимает новые меры против российского энергетического сектора, опираясь на запрет импорта российского угля, нефти. Страна вводит в список девяти организаций, связанных с российской государственной компанией по ядерной энергетике.

Под санкции попал олигарх-миллиардер Игорь Алтушкин, владеющий Российской медной компанией.

Британия упомянула еще о 8 компаниях, связанных с производством металлов в России.

24 физических и юридических лица, связанных с транспортными услугами России, также попали под санкции.

Речь идет о Pawell Shipping Co LLP, Государственной зерновой корпорации (GZO) и их директоре Никите Буселе, причастных к систематическому хищению украинского зерна. Сообщается, что зерно и другую сельскохозяйственную продукцию похитили со складов и полей на временно оккупированных территориях Украины и вывезли из Запорожья под маркой российских товаров.

Также санкции ввели в шесть крупных российских судоходных компаний, которые создавали и поддерживали экономику Путина во время войны.

В списке – 20 руководителей оборонного сектора и компаний, поддерживающих военную деятельность России в России, оснащая российские вооруженные силы.

В частности, в списке - руководство "Концерна Калашникова", производящее 95% всего огнестрельного оружия в РФ.

Как ранее сообщали, Соединенное Королевство сегодня, в день встречи чиновников G7 в Хиросиме, объявляет о запрете экспорта российских алмазов, который в 2021 году достигал 4 миллиардов долларов. Также не разрешается импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения.

Как напоминают в правительстве, чтобы взорвать военные усилия России, Великобритания ввела самый строгий пакет санкций На сегодняшний день применили санкции к более чем 1500 физическим и юридическим лицам, заморозив более 18 миллиардов фунтов стерлингов активов в Великобритании, а также наложили санкции на товарами на сумму более 20 млрд фунтов стерлингов.

США, Европа и ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы закрыть для россиян способы обхода ограничительных мер.