Союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы в РФ не смогли обходить ограничения

США, Европа и ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы закрыть для россиян способы обхода ограничительных мер. Об этом Bloomberg сообщили источники.

Пакеты санкций будут приниматься индивидуально, но документы будут скоординированы.

США и Япония готовят свои пакеты. Канада работает над мерами, связанными с правами человека, включая вероятное похищение украинских детей и ограничение против российской оборонной промышленности.

"Ключевая цель состоит в том, чтобы закрыть лазейки в существующих наказаниях и бороться с общим обходом санкций", - объяснили осведомленные источники.

Рассматриваемые предложения включают запрет транзита многих товаров через Россию и будут нацеливаться на суда, отключающие навигационные системы.

Также союзники планируют ввести новые санкции против около трех десятков человек.

Планы будут обнародованы на саммите лидеров G7 в Японии в мае.

Отметим, как ранее сообщали журналисты, перед встречей на саммите также партнеры планируют обсудить идею прямого запрета в почти полном объеме экспорта в Россию.

В Bloomberg объясняют, что многочисленные раунды санкций и других экономических наказаний, наложенных на Москву после ее вторжения в Украину, ударили по российской экономике, но не нанесли полного удара.

В то же время, Путин не демонстрирует никаких признаков остановки своей войны. Энергетические доходы России близки к превышению целевого уровня в условиях ограничения цен на нефть, установленного G-7 и партнерами из Европейского Союза, что помогает правительству стабилизировать бюджет, даже если военные расходы резко возросли.

Также национальный банк России прогнозирует, что экономика вырастет на 2% в этом году, поскольку влияние санкций угасает, а валовой внутренний продукт достигнет довоенного уровня до конца 2024 года, гораздо раньше, чем прогнозировали многие экономисты.

Ранее Испания сообщила, что будет настаивать на том, чтобы Европейская комиссия ввела систему сертификации для идентификации источника импорта энергоресурсов в Европу, чтобы гарантировать соблюдение санкций в отношении российского экспорта.