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Испания призывает ЕС ужесточить контроль за соблюдением санкций против РФ
Испания будет настаивать на том, чтобы Европейская комиссия ввела систему сертификации для идентификации источника импорта энергоресурсов в Европу, чтобы гарантировать соблюдение санкций в отношении российского экспорта.
Эта новость появилась через день после того, как исполнительный директор испанской энергетической компании Repsol заявил, что российское дизельное топливо все еще поступает в Европу через третьи страны, несмотря на санкции ЕС, и призвал к более строгому соблюдению, пишет Reuters.
Испания потребует от портов, нефтеперерабатывающих заводов и экспортеров включать все элементы груза, включая объем и дату, гарантируя, что импорт, поступающий на территорию ЕС, не подпадает ни под один из утвержденных пакетов санкций.
Испания уже усилила проверки импортных документов, но пока не выявила доказательств импорта российского дизельного топлива.Подписывайтесь на наш YouTube канал
С 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на российскую сырую нефть, России, к сожалению, удалось диверсифицировать свои поставки, хотя Кремль и потерял значительную часть своих нефтедолларов.