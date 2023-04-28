Испания будет настаивать на том, чтобы Европейская комиссия ввела систему сертификации для идентификации источника импорта энергоресурсов в Европу, чтобы гарантировать соблюдение санкций в отношении российского экспорта.

Эта новость появилась через день после того, как исполнительный директор испанской энергетической компании Repsol заявил, что российское дизельное топливо все еще поступает в Европу через третьи страны, несмотря на санкции ЕС, и призвал к более строгому соблюдению, пишет Reuters.

Испания потребует от портов, нефтеперерабатывающих заводов и экспортеров включать все элементы груза, включая объем и дату, гарантируя, что импорт, поступающий на территорию ЕС, не подпадает ни под один из утвержденных пакетов санкций.

Испания уже усилила проверки импортных документов, но пока не выявила доказательств импорта российского дизельного топлива.

С 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на российскую сырую нефть, России, к сожалению, удалось диверсифицировать свои поставки, хотя Кремль и потерял значительную часть своих нефтедолларов.