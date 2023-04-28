Іспанія закликає ЄС посилити контроль за дотриманням санкцій проти РФ

Іспанія буде наполягати на тому, щоб Європейська комісія запровадила систему сертифікації для ідентифікації джерела імпорту енергоресурсів до Європи, щоб гарантувати дотримання санкцій щодо російського експорту.

Ця новина з’явилася через день після того, як виконавчий директор іспанської енергетичної компанії Repsol заявив, що російське дизельне паливо все ще надходить до Європи через треті країни, незважаючи на санкції ЄС, і закликав до суворішого дотримання, пише Reuters.

Іспанія вимагатиме від портів, нафтопереробних заводів та експортерів включати всі елементи вантажу, включаючи обсяг і дату, гарантуючи, що імпорт, який надходить на територію ЄС, не підпадає під жоден із затверджених пакетів санкцій.

Іспанія вже посилила перевірки імпортних документів, але наразі не виявила жодних доказів імпорту російського дизельного палива.

Відколи з 5 грудня 2022 року набуло чинності ембарго ЄС на російську сиру нафту, Росії, на жаль, вдалося диверсифікувати свої поставки, хоча Кремль і втратив значну частину своїх нафтодоларів.