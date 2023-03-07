Через санкції Росія збільшила продаж нафти в ОАЕ

Росія збільшила продаж сирої нафти до Об'єднаних арабських еміратів після того, як санкції скоригували традиційні потоки продажів енергоресурсів. Про це пише Reuters.

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Видання пише, що співпраця між Росією та країнами Перської затоки почала зростати. Арабські країни пручалися тиску США, котрі вимагали від цих країни допомоги в ізоляції Росії та зростання видобутку нафти для заміни підсанкційних російських вуглеводнів.

Точно невідомо, коли ОАЕ почали імпортувати російську нафту, проте дані відстеження танкерів вказують на те, що обсяги зросли після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та подальших санкцій Заходу щодо Москви.

Дані відстеження судів показують, що з листопада 2022 року близько 1,5 млн. барелів російської нафти було відправлено до ОАЕ — одного з найбільших виробників нафти у світі, причому з початку 2022 року обсяги або починають зростати, або зростають.

Згідно з даними енергетичної аналітичної компанії Kpler, перше відвантаження російської нафти в ОАЕ було здійснено у 2019 році, але постачання збільшилося після квітня 2022 року з паузою між липнем і жовтнем 2022 року.

Дані Refinitiv Eikon показують, що перше відвантаження російської нафти в країну було здійснено у 2022 році, а різке зростання обсягів відбулося у квітні 2022 року.

Саудівська Аравія імпортує значну кількість російського мазуту для спалювання на своїх електростанціях, вивільняючи більше сирої нафти для експорту. Раніше повідомлялося лише про одне відвантаження російської нафти в ОАЕ.

Китай, Індія, а також кілька африканських та близькосхідних країн також збільшили імпорт російської нафти та нафтопродуктів, тоді як багато країн заборонили чи не заохочували такі закупівлі.

ОАЕ також підтримують співпрацю з Росією в рамках альянсу світових виробників, відомого як ОПЕК+, який об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та союзників.

Дані, надані Reuters щодо відстеження судів Eikon, показали, що партія російської нафти прибула на нафтопереробний завод Ruwais в ОАЕ у листопаді 2022 року.

Ще один вантаж, російська нафта марки Urals, прибув до нафтового центру Фуджейри на початку цього місяця.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, оголосила про зростання цін на постачання нафти для ринків Азії та Європи з квітня. Причиною підвищення ціни стало зростання попиту на нафту в Азії та Європі.