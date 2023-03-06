Саудівська Аравія підіймає ціни на нафту для Азії та Європи: у чому причина

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, оголосила про зростання цін на постачання нафти для ринків Азії та Європи. Підвищення відбудеться у квітні.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, причниною підвищення ціни стало зростання попиту на нафту в Азії та Європі.

Зазначається, що ф’ючерси на нафту цього року дещо здешевшали, але багато експертів передбачають підвищення цін на нафту до рівня 100 дол/барель на тлі відновлення економіки Китаю після скасування коронавірусних обмежень та сповільнення інфляції у інших країнах.

За даними видання, контрольована державою Saudi Aramco підвищила більшість офіційних цін для Азії на квітень. Головна для компанії нафта сорту "Арабська легка" стала дорожчою на 2,5 долара за середній регіональний показник та на 50 центів дорожчою, ніж у березні.

Згідно з Bloomberg, аравійська держкомпанія Saudi Aramco збільшила ціни на квітневі постачання своєї нафти до Північно-Західної Європи на $1 за барель. Ціни на нафту марки Brent для покупців у Середземномор'ї зростуть на 0,3 долара.

Агентство зауважує, що Saudi Aramco вже другий місяць поспіль підвищує ціни для азійського ринку.

Bloomberg додає, що цінові рішення Саудівської Аравії, найбільшого експортера нафти у світі, часто повторюють інші країни Перської затоки, такі як Ірак та Кувейт.

Зазначимо, війна в Україні істотно вплинула на світовий нафтовий ринок. Так, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу, яке було введене з метою обмежити можливості РФ отримувати фінансування для війни проти України. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.

Як раніше писавв Bloomberg, доходи Росії від експорту нафти і газу у лютому 2023 року скоротилися на 46% порівняно з минулим роком. Це пов'язано із дією західних санкцій та обмеженням експорту на європейські ринки.