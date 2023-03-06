Саудовская Аравия поднимает цены на нефть для Азии и Европы: в чем причина

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, объявила о росте цен на поставки нефти для рынков Азии и Европы. Повышение произойдет в апреле.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишетиздание, причиной повышения цены стал рост спроса на нефть в Азии и Европе.

Отмечается, что фьючерсы на нефть в этом году несколько подешевели, но многие эксперты предполагают повышение цен на нефть до уровня 100 долл/баррель на фоне восстановления экономики Китая после отмены коронавирусных ограничений и замедления инфляции в других странах.

По данным издания, контролируемое государством Saudi Aramco запланировало повышение цен для Азии на апрель. Главная для компании нефть сорта "Арабская легкая" стала дороже на 2,5 доллара среднего регионального показателя и на 50 центов дороже, чем в марте.

Согласно Bloomberg, аравийская госкомпания Saudi Aramco увеличила цены на апрельские поставки своей нефти в Северо-Западную Европу на $1 за баррель. Цены на нефть марки Brent для покупателей в Средиземноморье вырастут на 0,3 доллара.

Агентство отмечает, что Saudi Aramco уже второй месяц подряд повышает цены для азиатского рынка.

Bloomberg добавляет, что ценовые решения Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера нефти в мире, часто повторяют другие страны Персидского залива, такие как Ирак и Кувейт.

Отметим, что война в Украине существенно повлияла на мировой нефтяной рынок. Так, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза, введенное с целью ограничить возможности РФ получать финансирование для войны против Украины. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

Как ранее писал Bloomberg, доходы России от экспорта нефти и газа в феврале 2023 года сократились на 46% по сравнению с прошлым годом. Это связано с действием западных санкций и ограничением экспорта на европейские рынки.