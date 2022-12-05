Санкції ЄС на постачання російської нафти набули чинності

5 грудня офіційно набуває чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського союзу. Також з сьогоднішнього дня починає застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

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Про це повідомляє офіційний журнал Євросоюзу.

Так, з 5 грудня забороняється торгівля, посередництво або транспортування, в тому числі шляхом перевезень із судна на судно, до третіх країн, сирої нафти чи нафтопродуктів, які походять з Росії або які були експортовані з Росії.

Крім того, тепер російську нафту можна купувати лише за ціни, яка не перевищує 60 доларів за барель.

"Для досягнення цілей обмеження ціни, включаючи здатність зменшувати доходи Росії від нафти, обмеження ціни має бути щонайменше на 5% нижче середньої ринкової ціни на російську нафту та нафтопродукти, розрахованої на основі даних, наданих Міжнародним енергетичнимагентством", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гранична ціна може періодично переглядатися з метою адаптації до ринкової ситуації.

Рішення також встановлює перехідний період у 90 днів після кожної зміни ліміта ціни, щоб забезпечити послідовне застосування граничної ціни всіма операторами.

Також з 5 лютого заборона буде поширена на морські перевезення російських нафтопродуктів. Гранична ціна для них буде оголошена пізніше.

Зазначимо, що в жовтні країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти РФ разом з обмеженням цін на нафту.

2 грудня Європейський Союз остаточно домовився встановити граничну ціну на російську нафту, що постачається морським транспортом, на рівні 60 доларів за барель.

Також країни "Великої сімки" (G7) та Австралія після досягнення домовленості між 27 державами-членами ЄС встановили поріг цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Зазначимо при цьому, що під встановлене ЄС обмеження не підпадатиме Угорщина: про це повідомив її міністр закордонних справ Петер Сійярто.