Санкции ЕС на поставку российской нефти вступили в силу

5 декабря официально вступает в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского союза. Также с сегодняшнего дня начинает применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

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Об этом сообщает официальный журнал Евросоюза.

Так, с 5 декабря запрещается торговля, посредничество или транспортировка, в том числе путем перевозок с судна на судно, в третьи страны, сырой нефти или нефтепродуктов из России.

Кроме того, теперь российскую нефть можно покупать только при цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

"Для достижения целей ограничения цены, включая способность уменьшать доходы России от нефти, ограничение цены должно быть по меньшей мере на 5% ниже средней рыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предельная цена может периодически пересматриваться с целью адаптации к рыночной ситуации.

Решение также устанавливает переходный период в 90 дней после каждого изменения лимита цены для обеспечения последовательного применения предельной цены всеми операторами.

Также с 5 февраля запрет будет распространен на морские перевозки российских нефтепродуктов. Предельная цена для них будет объявлена позже.

Отметим, что в октябре страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против РФ вместе с ограничением цен на нефть.

2 декабря Европейский Союз окончательно договорился установить предельную цену на поставляемую морским транспортом российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Таскже страны "Большой семерки" (G7) и Австралия по достижении договоренности между 27 государствами-членами ЕС установили порог цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Отметим, что под установленное ЕС ограничение не будет подпадать Венгрия: об этом вечером сообщил ее министр иностранных дел Петер Сийярто.