Автогаз в Украине продолжает дорожать. С 9 по 17 ноября средняя цена выросла на 1,71 грн/л — до 62,22 грн/л. На отдельных АЗС литр газа уже стоит 64,90 грн, а его экономическое преимущество над бензином сокращается.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Где автогаз стоит самое дорогое

На 17 ноября самые высокие цены зафиксировали на ОККО, Grand Petrol, Neftek, "Рур групп" и EURO5 - 64,90 грн/л.

Среди более низких цен - "Авантаж 7" (58,45 грн/л), "БРСМ-Нефть" (59,50 грн/л) и BVS (59,57 грн/л). Меньше 60 грн/л газ также стоит в "Автотрансе" (59,90 грн/л) и "Кворуме" (59,98 грн/л).

WOG продает автогаз на 1,40 грн/л дешевле ОККО. Через неделю сеть повысила цену на 2 грн/л.

Разница между премиальными сетями и дискаунтерами достигла 5,15 грн/л — на 1,93 грн больше, чем неделей ранее.

Почему дорожает автогаз

Одной из причин роста цен остаются высокие оптовые цены. За неделю тонна газа подорожала на 3670 грн – до 110 420 грн (59,63 грн/л).

В то же время, разница между оптовой и розничной ценой сократилась на 27 коп./л — до 2,59 грн/л. Это почти на 3 грн/л меньше среднего показателя за первые девять месяцев года.

Больше всего проблем со снабжением испытывают небольшие сети и единичные заправки, закупающие газ на оптовом рынке. В Киевской области на таких АЗС цена составляет 63–64 грн/л. Ранее они продавали горючее более чем на 2 грн дешевле крупных сетей.

Также на заправках участились случаи отсутствия автогаза. Чаще это случается на небольших АЗС, но перебои из-за проблем с логистикой возникают и в крупных сетях.

Выгодно ли заправляться газом

По данным аналитиков, по состоянию на сегодняшний день соотношение средних цен на автогаз и бензин составило 70,8%. В начале предыдущей недели этот показатель равнялся 67,6%. На смену повлияло не только удорожание газа, но и удешевление бензина. Через неделю в большинстве сетей бензин подешевел на 1,5–2 грн/л.

По оценкам операторов, в ближайшее время цены на газ и бензин могут продолжить движение по противоположным направлениям. Это еще больше сократит экономическую выгоду от установки и использования газобаллонного оборудования.

Напомним, в октябре Украина импортировала 63 тыс. тонн сжиженного газа - на 9% меньше, чем в сентябре, и на 23% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Из-за задержек на границе, проблем с поставкой через Дунай и сокращения предложения в Европе на рынке возник дефицит горючего.