С начала сентября Россия нанесла более 1000 ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому для ремонтов поврежденных объектов требуется дополнительное оборудование.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль после встречи с наблюдательным советом "Укрэнерго".

По его словам, большинство российских атак приходится на высоковольтные подстанции. Поэтому Украине нужно большее оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры. Его ищут при поддержке международных партнеров, также помогающих привлекать финансирование.

Основной площадкой для аккумуляции пособия остается Фонд поддержки энергетики Украины. Минэнерго совместно с директором Энергетического сообщества Артуром Лорковским прорабатывает создание рабочей группы по реагированию на запросы "Укрэнерго".

Параллельно идет строительство защитных сооружений на ключевых энергетических объектах в крупных городах. Однако в части регионов зафиксировано отклонение от графика выполнения работ. В связи с этим от "Укрэнерго" ожидают определения ответственного руководителя, который будет заниматься этим направлением.

Напомним, 17 ноября в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры была обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях.