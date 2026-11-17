В Киеве частично восстанавливают движение общественного и специального транспорта по Северному мосту. Проезд для легковых автомобилей и транзитных грузовиков остается запрещенным.

Как пишет Dilo, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, решение было принято после обследования конструкций моста. Специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" предоставили рекомендации, позволяющие частично восстановить движение с учетом повреждений сооружения.

Как организовали движение

Общественный и специальный транспорт будет ездить по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Для этого полосы сместили ближе к тротуарам, демонтировали барьерное ограждение и частично использовали тротуарную часть.

"Такое решение позволяет частично восстановить транспортное сообщение между берегами Днепра с учетом имеющихся повреждений моста", - пояснил Кличко.

В то же время легковым автомобилям и транзитному грузовому транспорту проезд по мосту полностью запрещен.

Специалисты должны провести подробное инструментальное обследование поврежденных конструкций. Оно должно показать, как повреждения повлияли на несуществующую способность моста, какие противоаварийные меры необходимы и какие данные нужно учесть при подготовке проекта восстановления сооружения.

Напомним, 17 ноября в Киеве перекрыли движение по Северному и Южному мостам в результате российских ударов. Общественный транспорт, маршруты которого пролегали через эти переправы, в течение дня курсировал с изменениями.