17 ноября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) согласовала изменения во Временном порядке приобретения вспомогательных услуг для регулирования частоты и мощности в объединенной энергосистеме Украины.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Что изменится?

НКРЭКУ повысила предельные значения удельных затрат условного топлива на производство электроэнергии. Эти показатели учитываются при расчете стоимости услуг из резервов замещения — так называемого третичного регулирования.

Благодаря новым правилам при расчетах можно будет учитывать технические особенности работы оборудования, в частности его работу в неоптимальных режимах. Это важно для электростанций, которые получили повреждения, но сохранили возможность производить электроэнергию.

Таким образом, к предоставлению вспомогательных услуг смогут привлечь более широкий круг производителей.

Ожидается, что дополнительные резервы замещения должны помочь поддерживать баланс производства и потребления электроэнергии. Это нужно, чтобы энергосистема могла компенсировать недостаток мощности и обеспечивать более стабильное электроснабжение потребителей.

Напомним, 10 ноября НКРЭКУ изменила правила расчета стоимости подключения накопителей электроэнергии к сетям. Для компаний, планирующих устанавливать такие системы или строить комбинированные энергетические объекты, предусмотрели переходный период.