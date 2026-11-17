17 листопада Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила зміни до Тимчасового порядку придбання допоміжних послуг для регулювання частоти та потужності в об'єднаній енергосистемі України.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба регулятора.

Що зміниться?

НКРЕКП підвищила граничні значення питомих витрат умовного палива на виробництво електроенергії. Ці показники враховують під час розрахунку вартості послуг із резервів заміщення — так званого третинного регулювання.

Завдяки новим правилам під час розрахунків можна буде враховувати технічні особливості роботи обладнання, зокрема його роботу в неоптимальних режимах. Це важливо для електростанцій, які зазнали пошкоджень, але зберегли можливість виробляти електроенергію.

Таким чином, до надання допоміжних послуг зможуть залучити ширше коло виробників.

Очікується, що додаткові резерви заміщення мають допомогти підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Це потрібно, щоб енергосистема могла компенсувати нестачу потужності та забезпечувати стабільніше електропостачання споживачів.

Нагадаємо, 10 листопада НКРЕКП змінила правила розрахунку вартості підключення накопичувачів електроенергії до мереж. Для компаній, які планують встановлювати такі системи або будувати комбіновані енергетичні об'єкти, передбачили перехідний період.