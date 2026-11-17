17 ноября в 14:00 в Государственном аграрном реестре (ГАР) возобновят прием заявок на определение агропредприятий критически важными. Подавать документы следует по обновленным отраслевым критериям, утвержденным приказом Минагрополитики от 16 ноября 2026 года №157.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ГАР.

Какие критерии для агропредприятий

Согласно этому приказу предприятие, определяемое имеющим важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства, должно соответствовать двум критериям:

обрабатывать не менее 200 га сельскохозяйственных угодий или не менее 50 га многолетних насаждений, находящихся на балансе предприятия и используемых для производства плодовой продукции или иметь годовой доход от реализации товаров и услуг не менее 20 млн грн за предыдущий отчетный год;

основным видом деятельности предприятия по состоянию на 1 октября 2026 года должен быть один из КВЭДов, указанных в приказе;

предприятие должно находиться в сфере управления Минагрополитики или иметь корпоративные права государства в уставном капитале, управление которыми осуществляет министерство.

Обновление критериев связано с изменениями в постановление Кабинета министров от 23 октября 2026 г. №1328, которое регулирует бронирование военнообязанных во время мобилизации и военного положения.

Подача заявок будет происходить в соответствии с постановлением Кабмина от 27 января 2023 г. №76, которое определяет порядок бронирования военнообязанных работников.

Напомним, 12 ноября Кабмин обновил правила определения предприятий критически важными для экономики и жизнедеятельности страны. Бизнесу придется подтверждать соответствие новым критериям, обосновывать важность своей деятельности и соблюдать установленные квоты бронирования.